Mauricio Sulaimán revela los altos pagos del Canelo Álvarez en sanciones

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, habló recientemente sobre los altos aportes que realizó el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez al Fondo de Boxeadores José Sulaimán, iniciativa que forma parte de las sanciones asociadas con las peleas programadas para 2025.

De igual manera el dirigente de este organismo ofreció detalles sobre el destino que tuvo el dinero recaudado por parte de los boxeadores para ayudar a otras figuras que se encuentran en una situación complicada.

La controversia surgió cuando el Consejo Mundial de Boxeo decidió no reconocer a Terence Crawford como campeón súper medio por no querer pagar el mencionado dinero al Fondo de Boxeadores, lo que generó diversas críticas hacia el organismo.

Fue el propio Crawford quien encendió la polémica al compartir un video en el que se mostró frustrado, cuestionando la necesidad de pagar sanciones y sugiriendo que debería ser el CMB quien lo recompensara por portar su cinturón.

Sin embargo, Mauricio Sulaimán ha dejado claro en varias ocasiones que este tipo de decisiones están dentro del reglamento del CMB y que el dinero recaudado por las sanciones tiene un propósito bien definido, algo que ya había sido explicado a Crawford en la Convención Anual del año pasado, celebrada en la ciudad de Hamburgo, Alemania.

“Se hizo una gran gala (con los relojes Hublot en el 2012) y de ahí salió un millón de dólares que se puso para crear el Fondo de Boxeadores José Sulaimán. Ring Telmex y Fundación Telmex participaron durante 5 años, del 2014 al 2019 con una aportación anual que ayudó muchísimo a que ese fondo se mantuviera. Después Hublot hizo otro evento con nosotros”, expresó Sulaimán al respecto.

Este fondo tiene como objetivo ayudar a los boxeadores o ex boxeadores que atraviesan dificultades económicas, especialmente aquellos que carecen de hogar o requieren asistencia en situaciones complicadas.

En este 2025, el CMB decidió solicitar la colaboración de sus campeones mundiales, y fue Canelo Álvarez quien realizó una significativa aportación de 400,000 dólares al fondo para ayudar a sus colegas y antiguas figuras de los cuadriláteros.

“Este año recurrimos a los grandes campeones para que sus cuotas fueran alojadas al fondo, no al Consejo Mundial de Boxeo. Y Canelo aportó 400,000 dólares para el Fondo de Campeones José Sulaimán”, agregó el directivo en sus declaraciones.

Lo que más afectó al presidente del CMB no fue tanto la negativa de Crawford de pagar las cuotas o la decisión de no reconocerlo como campeón, sino que el 75% de los 300,000 dólares que Crawford debía aportar iban a ser destinados precisamente a este fondo.

Palabras de Crawford

Crawford realizó estas declaraciones a través de un Instagram Live, donde consideró que era innecesario tener que pagar este dinero al ser el campeón mundial de los pesos súper medianos.

“Vi que Mauricio tenía mucho que decir acerca de que no le pagué 300 mil dólares, más otros cien mil y algo por las cuotas de sanción. Y dijo que yo no le pedí disculpas. ¿Quién diablos crees que soy? Más vale que te des una cachetada tú solo. Yo no te voy a pagar. ¿De qué hablas? ¿Qué te hace jodidamente mejor que los otros organismos? ¿Eh? Respóndeme eso”, dijo.

“La AMB, la OMB y la FIB aceptaron lo que les di… pero tú no. Tú, el CMB, piensas que eres mejor que todos, ¿no? Entonces tú, el CMB y tu maldito cinturón verde que no significa nada. El cinturón real es el de The Ring, y ese es gratis. Puedes quedarte con tu maldito cinturón. Es solo un trofeo de todos modos. ¿Por qué tengo que pagarte cada vez que pongo un pie en el put* un ring? No tiene sentido. Soy yo el que arriesga su vida ahí, no tú. Tú deberías pagarme por cargar tu cinturón, siendo honestos”, concluyó.

