Andrés Guardado sería el asistente técnico de Rafa Márquez en la selección mexicana

El proyecto de la FMF para el ciclo 2026-2030 está tomando una forma con un marcado acento histórico. La inminente llegada de Rafael Márquez al banquillo del Tri podría venir acompañada por un rostro igualmente conocido y respetado en el vestuario.

Un reciente reporte del medio mexicano Mediocentro ha revelado que el exjugador del Betis, Andrés Guardado, está en conversaciones para asumir el rol de asistente técnico de Márquez. La incorporación de Guardado aportaría no solo su experiencia en cinco Copas del Mundo, sino también un puente directo con las nuevas generaciones de futbolistas mexicanos.

Reencuentro de capitanes: experiencia para el cuerpo técnico

La posible integración de Andrés Guardado junto a Rafael Márquez representa la unión de dos de los líderes más influyentes en la historia reciente del Tri. Ambos compartieron vestuario como capitanes en múltiples torneos y representan la disciplina y el éxito en el fútbol europeo.

Rafael Márquez compartió por muchos años con Andrés Guardado en la selección mexicana. Crédito: AP

Guardado por ahora se encuentra en España dirigiendo a los equipos inferiores del Betis, pues es parte de su aprendizaje para poder obtener el título de UEFA Pro, mismo camino que anduvo Rafa Márquez tras su paso por equipos juveniles del FC Barcelona.

Este dúo, que entraría en funciones después de la Copa del Mundo de 2026, refleja la clara intención de la Federación Mexicana de Fútbol de apostar por figuras icónicas que puedan inspirar a la selección rumbo a la cita de 2030.

Sigue leyendo:

Rafael Márquez dirigirá a México después del Mundial 2026

El grupo de México en el Mundial 2026, debut y el posible rival en la siguiente ronda