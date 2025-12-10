Rafael Márquez dirigirá a México después del Mundial 2026

El anuncio era un secreto a voces, pero la confirmación oficial por parte de la FMF genera un gran impacto en el fútbol mexicano. Ivar Sisniega fue el encargado de despejar las dudas, confirmando ante los dueños de los clubes de la Liga MX que Rafael Márquez es la pieza clave elegida para el siguiente ciclo en la selección de México.

La designación de Márquez como el próximo estratega, con fecha de inicio posterior al Mundial coorganizado en casa, subraya la intención de la FMF de apostar por una figura con liderazgo probado y una formación de élite reciente en Europa.

Proyecto 2030

La decisión de la Federación se basa en el proceso de desarrollo que ha tenido el “Káiser” dirigiendo en las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona. Este bagaje europeo es visto por la FMF como el ingrediente necesario para modernizar el estilo de juego de la selección nacional.

Javier Aguirre (R) y Rafa Márquez (L) comenzaron con pie derecho su ciclo en México. Crédito: Marco Ugarte | AP

Sisniega enfatizó que la planificación busca evitar la improvisación y garantizar una transición ordenada en el banquillo, lo que permitirá al nuevo director técnico tener cuatro años completos para trabajar con miras al Mundial de 2030.

El dirigente también reveló que ya hubo reuniones con Márquez y con Duilio Davino para avanzar en la integración del futuro cuerpo técnico del ex capitán del Tri. La transición está diagramada y en etapa de ejecución.

El nombramiento de Rafael Márquez como el futuro entrenador de la Selección Mexicana ya es una realidad, y la expectativa es alta sobre cómo implementará la filosofía aprendida en la Masía en el máximo nivel del fútbol nacional.

