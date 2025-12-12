Coworkers de Grand Blanc ganan $1 millón en Powerball y ya planean volver a jugar

Un golpe de suerte cambió por completo la semana laboral de un grupo de 18 compañeros de trabajo en Grand Blanc, Michigan. Lo que comenzó como una tradición ocasional para jugar en equipo cuando el Powerball alcanzaba cifras millonarias terminó convirtiéndose en un premio real: $1 millón de dólares, tras acertar los 5 números blancos en el sorteo del pasado 20 de agosto.

De acuerdo con funcionarios de la Lotería de Michigan, el “club de lotería” integrado por estos coworkers acertó los números 31, 59, 62, 65 y 68, una combinación que les aseguró el premio mayor secundario del popular juego. Aunque no lograron acertar la Powerball roja, el acierto de los cinco números principales fue suficiente para convertirlos en los protagonistas del más reciente golpe de suerte en el estado.

La incredulidad inicial del grupo

Nicholas Stockwell, el representante del club y encargado de adquirir los boletos en esta ocasión, relató que revisar los tickets fue un momento que jamás olvidará. “Nuestro club es un grupo de coworkers que juega la lotería juntos siempre que el jackpot es grande”, explicó. Esa noche, como acostumbra hacer, Stockwell escaneó los boletos para verificar si habían ganado algo.

“La verdad es que no esperaba ver un premio así, y cuando apareció el mensaje diciendo que teníamos un ganador de $1 millón, pensé que debía haber un error”, dijo entre risas. Sin embargo, cuando confirmó el resultado, no perdió ni un segundo en avisar al grupo.

Envió un mensaje a través de texto, pero lo que recibió primero fue silencio. “Nadie me creyó. Pensaron que era una broma o que estaba jugando con ellos”, recordó. “Fue una experiencia genial cuando finalmente todos entendieron que era real”. El asombro se transformó rápidamente en celebración, aún más porque se trataba de un equipo que había apostado en conjunto desde hacía años sin más que premios menores.

El boleto afortunado

El boleto ganador fue adquirido en la gasolinera Speedway, ubicada en 5505 Perry Road, un punto habitual para comprar los boletos del grupo. Aunque la identidad de los 18 integrantes no fue revelada, todos ya reclamaron su parte del premio y la Lotería de Michigan confirmó la entrega del monto correspondiente.

Para muchos residentes del estado, esta victoria colectiva ha resultado inspiradora, especialmente porque se trata de un club integrado por personas que trabajan juntas día a día y que decidieron unir fuerzas en busca de un sueño compartido.

Lo más llamativo es que el grupo no piensa detenerse aquí. Según Stockwell, la emoción del premio no ha hecho sino aumentar la motivación de sus compañeros. “El jackpot de Powerball volvió a subir, así que vamos por él nuevamente”, dijo. “Ojalá regresemos pronto a reclamar otro gran premio”.

Este entusiasmo no es inusual entre ganadores de grandes premios. En Michigan y otros estados, quienes resultan beneficiados por un golpe de suerte suelen continuar participando en futuros sorteos, ya sea por tradición, emoción o la posibilidad remota, pero real, de volver a ganar.

El juego de Powerball es uno de los más populares del país y se caracteriza por sus grandes acumulados. Los sorteos se realizan cada lunes, miércoles y sábado a las 10:59 p.m. (ET), y para participar se deben elegir cinco números blancos del 1 al 69 y un número rojo del 1 al 26.

Acertar los 5 números principales, como lo hizo el grupo de Grand Blanc, otorga automáticamente un premio de $1 millón. Si además se acierta la Powerball roja, el premio se convierte en el jackpot acumulado, que con frecuencia supera los cientos de millones de dólares.

Aunque no trascendió cómo planean usar el dinero, algunos expertos señalan que los premios colectivos generan un fuerte sentido de comunidad y celebraciones que trascienden la cifra económica. Para estos 18 coworkers, la victoria parece haber reforzado su compañerismo y también su optimismo para seguir probando suerte.

La historia del grupo de Grand Blanc es, además, un recordatorio para quienes suelen dejar pasar la oportunidad de jugar cuando el acumulado sube. Sin expectativas exageradas, ellos decidieron participar “solo por diversión”, y hoy pueden decir que la jugada valió la pena.

