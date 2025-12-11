Jugadora de lotería usa curiosa estrategia al jugar raspadito y gana $100,000

Una residente del condado de Prince George’s, en Maryland, se llevó una sorpresa de $100,000 dólares gracias a una estrategia personal que sigue cada vez que compra boletos de lotería de raspadito.

Su rutina, basada en elegir únicamente los juegos recién lanzados por la Lotería de Maryland, terminó convirtiéndose en un premio mayor.

La mujer explicó a la Lotería de Maryland que siempre busca los boletos más nuevos disponibles y que esa decisión la llevó el sábado a comprar tres raspaditos Red 5’s Doubler de $10 cada uno en la tienda Harbor Market, en Oxon Hill.

El juego había salido a la venta apenas un día antes, lo que coincidía con su estrategia habitual de apostar por las ediciones más recientes.

Horas más tarde, mientras colocaba decoraciones navideñas en su hogar, recordó los boletos y decidió detenerse unos minutos para rasparlos.

Fue entonces cuando descubrió que uno de ellos contenía un premio de $100,000.

La ganadora señaló que destinará su premio a dos metas importantes: remodelar su casa y fortalecer su fondo para la jubilación, dos planes que ahora podrá adelantar gracias a su inesperada suerte.

