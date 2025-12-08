La matemática que desafió a la suerte: la mujer que ganó la lotería 28 veces

Es en esta época del año cuando miles de jugadores buscan el número perfecto para jugar a la lotería, con la esperanza de ganar, o al menos recuperar lo invertido.

La emoción crece, los décimos se agotan y vuelve el eterno debate: ¿es solo azar o existen métodos para anticipar un premio? En pleno auge de la inteligencia artificial, muchos ya recurren a algoritmos para elegir el número “ideal”, pero ninguna tecnología ha logrado replicar la precisión de Joan Ginther, conocida como la “mujer con más suerte del mundo”.

Ginther, una matemática estadounidense con doctorado en estadística por la Universidad de Stanford, ganó nada menos que 28 premios de lotería, acumulando aproximadamente $20,4 millones de dólares. Su historia se convirtió en un caso de estudio, no solo para aficionados de los juegos de azar, sino también para investigadores que aún debaten si su éxito fue resultado de pura suerte o si diseñó un sistema matemático capaz de anticipar resultados.

La primera victoria documentada de Ginther llegó en 1993, cuando obtuvo un premio de $5,4 millones. A partir de ahí, las cifras fueron aumentando y su fama también. En 2006 ganó $2 millones, en 2008 otros $3 millones y en 2010 alcanzó su premio más impresionante: $10 millones con un “raspadito” llamado Extreme Payout. Para entonces tenía 63 años, vivía con discreción y se negaba a dar entrevistas, lo que alimentó aún más el misterio.

¿Método matemático o constancia sin precedentes?

Aunque muchos asocian su historia con la suerte, existen teorías que apuntan a un posible método basado en estadística avanzada. De acuerdo con medios estadounidenses, Ginther habría analizado patrones en las series de impresión de boletos y estudiado las reglas de emisión de loterías estatales. También se sospecha que rastreaba qué loterías emitían mayores premios en determinados períodos, una estrategia que podría multiplicar las probabilidades frente a un jugador promedio.

Sin embargo, según información publicada por Business Insider, su secreto fue más simple: constancia, inversión y suerte. Según The Philadelphia Inquirer, la mujer habría invertido alrededor de $3 millones en boletos y adquirido cerca de 800,000 participaciones, casi todas compradas en la misma administración de lotería situada en la localidad de Bishop, en Texas, a pesar de residir en Las Vegas. Esa sistematicidad fue lo que más sorprendió a los expertos: no era una compra ocasional, sino una estrategia de repetición constante que aumentaba de forma exponencial sus posibilidades.

Una administración privilegiada y una sospecha permanente

Para la administración donde Ginther compraba los boletos, su racha representó un fenómeno nunca visto. “Es increíble para el dueño de la tienda”, declaró Bobby Heith, director de la Lotería de Texas. “La mayoría de nuestras 16,000 tiendas minoristas nunca han vendido un boleto ganador”, agregó. Cada vez que Ginther ganaba, la administración recibía un premio adicional de la lotería estatal, lo cual también llamó la atención de analistas.

Por supuesto, los rumores no tardaron en surgir. La Comisión de Lotería de Texas llegó a pronunciarse ante sospechas de irregularidades y, oficialmente, descartó cualquier tipo de fraude. Su declaración fue contundente: “Joan nació bajo una estrella de la suerte”.

Una probabilidad casi imposible

Cuando el caso se volvió mediático en 2010, la agencia Associated Press consultó a matemáticos que calcularon la probabilidad de que una persona ganara tantas veces. La respuesta fue abrumadora: una en 18 septillones (18,000,000,000,000,000,000,000,000). Es decir, prácticamente imposible en términos humanos. De hecho, algunos cálculos adicionales estimaron que haría falta un cuatrillón de años para que otra persona repitiera algo parecido. Considerando que el Sol absorberá la Tierra dentro de menos de 5,000 millones de años, la probabilidad real es que jamás volvamos a verlo.

Con una frecuencia de victorias tan difícil de explicar, varios expertos en matemáticas y juegos de casino manifestaron públicamente sus dudas. Un especialista en vigilancia de casinos de Las Vegas comentó que, en un entorno como el suyo, detectando una anomalía de tal magnitud, el primer paso sería detener a la persona y solo después preguntar. “Debe de estar tramando algún tipo de estafa”, afirmaba, convencido de que algo así sería simplemente inadmisible en un casino.

Lo mismo opinó un director de otra lotería estatal consultado por el periodista Nathaniel Rich, quien investigó el caso. “Puedes apostar a 2 cosas: una, que están llevando a cabo una investigación seria; 2, que no van a dejar que nadie se entere”, comentó, dejando claro que la sombra de la sospecha siempre acompañará su nombre.

Tras décadas de silencio, Ginther mantuvo siempre un perfil bajo y nunca quiso explicar públicamente si utilizó un método estadístico, una intuición privilegiada o simplemente una inversión persistente capaz de vencer al azar. En abril de 2024 falleció sin aportar ninguna pista adicional. Su caso sigue siendo una referencia para quienes sueñan con ganarle a la suerte y una pregunta abierta que, probablemente, jamás tendrá respuesta.

