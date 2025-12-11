Bad Bunny se levanta con humor tras caída en su show en el Estadio GNP en México

El inicio de la gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour” de Bad Bunny tuvo un momento viral en el Estadio GNP Seguros en México. Durante su actuación en el escenario, el artista resbaló y cayó en pleno concierto. Este incidente ocurrió la noche del miércoles frente a miles de fanáticos y los videos evidencian el suelo húmedo, quizá por lluvia ligera y provocó el resbalón. La reacción del público fue inmediata, mezclando preocupación con sorpresa.

Lejos de detenerse, Bad Bunny se levantó con rapidez y notable energía. Transformó el tropiezo en un gesto de conexión, tomándose el momento con humor visible. Siguió cantando sin perder el ritmo, recibiendo una ovación que celebró su profesionalismo. Este episodio destacó su capacidad para manejar imprevistos sobre el escenario.

El concierto marcó la primera de ocho fechas programadas en el mismo recinto capitalino. La expectativa y la demanda de entradas habían sido enormes, agotando todas las localidades. La gira consolida su éxito masivo en México, país que siempre recibe sus presentaciones con fervor. Los próximos shows están planeados para los días 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre.

La elección de “La Casita” como escenario alterno buscaba crear un momento de intimidad dentro del enorme estadio. Esta estructura contrasta con la producción a gran escala, acercando al artista a una porción del público. Sin embargo, las condiciones del suelo en esa plataforma específica resultaron ser desafiantes. El incidente, aunque menor, demostró los riesgos físicos de un espectáculo tan dinámico.

Su caída en redes sociales fue instantánea, multiplicando los comentarios y la atención digital sobre la gira. Los fanáticos compartieron clips desde distintos ángulos, analizando el momento con humor y admiración. Lejos de dañar su imagen, el hecho humanizó al ídolo global, mostrando su lado espontáneo. La narrativa en línea se centró en su rápida recuperación y actitud positiva.

Bad Bunny confirma así su estatus de fenómeno cultural, donde incluso un traspié fortuito se convierte en parte del show. La gira continuará su recorrido por la Ciudad de México con la misma potencia demostrada en la apertura. El episodio del resbalón quedará como una anécdota menor dentro de una producción monumental.

