EE.UU. pone fin a programas de reunificación familiar para 7 países de América Latina y el Caribe

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos informó que el Departamento de Seguridad Nacional inició el proceso para cerrar todos los programas categóricos de libertad condicional de reunificación familiar dirigidos a ciudadanos de siete países de América Latina y el Caribe, así como a sus familiares inmediatos.

La decisión, comunicó la autoridad migratoria, responde a un giro en la política federal que busca frenar lo que la actual administración considera un uso indebido de la libertad condicional humanitaria.

El DHS sostiene que estos mecanismos permitieron que personas con evaluaciones de seguridad insuficientes evitaran los canales tradicionales de admisión, pese a que el Congreso concibió la libertad condicional como una herramienta excepcional y sujeta a análisis individuales.

¿Cuáles son los países afectados por el fin a programas de reunificación familiar?

Los afectados por la decisión de la administración del presidente Trump son ciudadanos de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras.

El organismo subrayó que, si bien la reunificación familiar es un objetivo legítimo, no puede anteponerse a la obligación del gobierno de prevenir el fraude, evitar abusos del sistema y proteger la seguridad nacional y pública.

Según el DHS, los Permisos de Reunificación Familiar presentaban fallas de control que podían ser explotadas por actores maliciosos, lo que generaba un nivel de riesgo considerado inaceptable.

¿Cómo finalizarán los programas?

Un aviso publicado en el Registro Federal, indicó el departamento, detalla cómo se aplicará la finalización de estos programas.

En los casos de extranjeros que hayan recibido libertad condicional bajo el esquema FRP y cuyo permiso siga vigente al 14 de enero de 2026, este expirará en esa fecha, salvo que la persona tenga pendiente una Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus (Formulario I-485) presentado o con matasellos del 15 de diciembre de 2025 o antes, y que continúe en trámite para esa misma fecha.

En esos supuestos, el permiso de residencia condicional se mantendrá válido hasta su vencimiento o hasta que USCIS emita una decisión final sobre la solicitud, lo que ocurra primero. Si el ajuste de estatus es denegado, la libertad condicional terminará de inmediato y la persona deberá salir del país.

El DHS también aclaró que, una vez concluido el período de libertad condicional, se revocará automáticamente la autorización de empleo otorgada bajo los programas FRP.

Agregó que cada beneficiario recibirá una notificación individual informando la terminación de su estatus y de su permiso de trabajo.

Las autoridades advirtieron asimismo que los extranjeros que no cuenten con otra base legal para permanecer en Estados Unidos tras el cierre de los programas deberán abandonar el país antes de la fecha límite de su permiso de viaje.

Para ello, deberán notificar su intención de salida mediante la aplicación CBP Home.

Aseguraron además que quienes cumplan con los requisitos podrán acceder a incentivos como asistencia económica para el retorno, apoyo para la obtención de documentos de viaje, una bonificación de salida y la posible condonación de multas civiles.

