El centro multimedia para ordenador: la nueva actualización de WhatsApp; así funciona 

WhatsApp continúa reforzando su versión para ordenador con una actualización que cambia la forma en que los usuarios gestionan archivos y contenido compartido. La aplicación de mensajería comenzó a desplegar un nuevo centro multimedia que concentra en un solo espacio todos los elementos enviados y recibidos, sin necesidad de recorrer conversación por conversación.

La novedad forma parte de una actualización más amplia enfocada en mejorar la experiencia en WhatsApp Web y WhatsApp Desktop. De acuerdo con reportes especializados, el cambio busca facilitar el acceso a fotos, videos y documentos, especialmente para quienes utilizan la plataforma como herramienta de trabajo o estudio desde la computadora.

Qué es el nuevo centro multimedia de WhatsApp

Según información publicada por Softonic, el centro multimedia es una sección unificada que agrupa todo el contenido compartido en WhatsApp. En este espacio es posible consultar imágenes, videos, documentos, enlaces y otros archivos sin importar en qué chat se enviaron originalmente.

Esta actualización se une a otras herramientas nuevas añadidas por la temporada. Crédito: Shutterstock

A diferencia del sistema anterior, esta vista centralizada permite acceder de forma más directa al historial de archivos recientes, lo que reduce el tiempo de búsqueda cuando se manejan múltiples conversaciones activas.

Cómo funciona y dónde se encuentra

De acuerdo con Softonic, el centro multimedia se accede desde un ícono ubicado en la barra lateral de WhatsApp Web o en la aplicación de escritorio para Windows y macOS. Desde ahí, el usuario puede navegar por los distintos tipos de contenido y visualizarlos de manera ordenada.

La herramienta permite organizar los archivos por antigüedad y tamaño, y reúne documentos, imágenes, videos y enlaces recibidos recientemente. Según los primeros reportes, el centro muestra el contenido de las últimas dos semanas, lo que facilita localizar archivos sin necesidad de recordar en qué chat fueron compartidos.

Otras novedades incluidas en la actualización de WhatsApp

Además del centro multimedia, WhatsApp lanzó una serie de funciones adicionales pensadas para la temporada de fiestas. De acuerdo con la información difundida sobre la actualización, una de las principales novedades es la incorporación de mensajes para llamadas perdidas. Ahora, cuando una llamada o videollamada no es respondida, aparece la opción de dejar un mensaje de audio o video, similar a un contestador telefónico.

Las llamadas grupales también recibieron ajustes. En los chats de audio dentro de grupos, los participantes ahora pueden usar reacciones para intervenir sin interrumpir a quien esté hablando. En el caso de las videollamadas grupales, la aplicación resalta automáticamente a la persona que está hablando, lo que facilita seguir la conversación cuando hay varios participantes.

Mejoras en Meta AI y funciones adicionales

La actualización también incluye cambios en Meta AI, el asistente integrado de WhatsApp. Según lo informado, se mejoraron los modelos de generación de imágenes, lo que permite obtener resultados de mayor calidad. Además, ahora es posible convertir imágenes generadas en breves animaciones, una función pensada para crear contenidos más dinámicos, especialmente en fechas festivas.

Otras mejoras menores acompañan el lanzamiento. Entre ellas, vistas previas más claras para los enlaces compartidos, simplificación de URL largas, nuevos stickers interactivos para los estados y una función de preguntas en los canales de WhatsApp, que permite a los administradores interactuar de forma más directa con su audiencia.

