Así puedes compartir tu Spotify Wrapped en WhatsApp, Instagram y otras aplicaciones 

Cada final de año, millones de usuarios esperan la llegada del Spotify Wrapped, el resumen personalizado que muestra los artistas, canciones y géneros que más escucharon. Y, como es habitual, una de las funciones más buscadas es la posibilidad de compartirlo de forma sencilla en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

De acuerdo con Spotify, este resumen anual está diseñado específicamente para difundirse en plataformas como Instagram, WhatsApp, Facebook y X. La app incluye herramientas de compartición directa que permiten publicar cada tarjeta o historia sin necesidad de capturas de pantalla.

Cómo compartir tu Spotify Wrapped en redes sociales y apps de mensajería

Según el comunicado oficial de Spotify y guías publicadas en medios especializados, los usuarios pueden compartir su Wrapped desde la propia aplicación móvil, ya que la función no aparece en la versión de escritorio. Para hacerlo con éxito, basta seguir estos pasos:

1. Abre tu Wrapped en la app de Spotify

Actualiza la aplicación a la versión más reciente.

En la pantalla de inicio, toca el banner “Wrapped”.

Recorre las diapositivas con tu historial musical del año.

2. Toca el botón “Compartir”

En cada tarjeta verás un ícono de compartir. De acuerdo con Spotify, estas tarjetas están optimizadas para redes sociales como historias o publicaciones verticales.

3. Selecciona la plataforma

Puedes enviarlo directamente a:

Instagram Stories

WhatsApp (chats o Estados)

(chats o Estados) Facebook

X (Twitter)

Mensajería SMS o correo electrónico

O copiar la imagen para pegarla en cualquier otra aplicación

Medios como Windows Central confirman que estas “sharing cards” se generan automáticamente en el formato nativo de cada red social, evitando que el usuario tenga que editar o adaptar la imagen manualmente.

4. Comparte playlists o estadísticas completas

La misma aplicación destaca que no solo se pueden publicar tarjetas individuales, sino también la playlist generada con tus 100 canciones más escuchadas del año. Spotify añade un botón adicional llamado “Compartir tu playlist Wrapped”especialmente pensado para esto.

5. Descarga la imagen si prefieres compartirla manualmente

Si ninguna app aparece en las opciones, Android Central señala que los usuarios pueden descargar la tarjeta en su galería y subirla manualmente donde deseen.

Por qué Spotify Wrapped es tan popular

El Wrapped de Spotify se ha convertido en un fenómeno cultural que marca el cierre del año digital de millones de personas. Según la plataforma, se trata de una experiencia personalizada que combina datos de escucha, animaciones, historias y playlists diseñadas para que cada usuario descubra su identidad musical anual.