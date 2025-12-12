Falso “salvador” causó incendio que cobró vida de su vecina anciana: acusación en NJ

William Ahle, hombre de 70 años que dijo a las autoridades que había corrido a salvar a su vecina de un incendio, ahora ha sido acusado de haberlo provocado en Fanwood, Nueva Jersey.

La fiscalía del condado Union anunció esta semana cargos de homicidio contra Ahle por la muerte en julio de su vecina Virginia Ann Cranwell de 82 años.

En principio Ahle declaró a las autoridades que había corrido al interior de la casa en llamas para salvar a Cranwell. Según su versión estaba paseando a su perra la madrugada del 25 de julio a la 1:30 a.m. cuando vio el incendio y corrió al garaje abierto de su vecina para intentar sacarla, pero las fuertes llamas lo repelieron.

Ahora, cinco meses después, un equipo SWAT (Armas y Tácticas Especiales) irrumpió en su casa la madrugada del miércoles para arrestarlo como sospechoso de haber provocado el fuego. Fue acusado de homicidio, robo e incendio provocado con agravantes.

“El hombre estuvo en el hospital con quemaduras graves después de intentar rescatarla. Me cuesta creerlo”, dijo un vecino a ABC News. “Estoy impactado. Es vecino y parece una gran persona. Y al principio la ayudó. Intentó salvarla. Así que no tiene sentido, simplemente no lo entiendo”.

No está claro el motivo del crimen. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en abril Harry Torres fue arrestado y luego confesó haber iniciado un fuego que dañó tres viviendas en Staten Island (NYC) y amenazó la vida de una vecina anciana.

La semana pasada en Long Island (NY) una madre y su hijo adulto perecieron al quemarse el hogar donde vivían, mientras el propietario anciano de la casa sobrevivió de milagro. Previamente Aylani Burgos, niña de 6 años, murió en el hospital donde fue recluida en condición crítica tras un incendio residencial que cobró la vida de su bisabuela de 95 años en Queens (NYC). En tanto, la abuela de 68 años seguía hospitalizada.

En diciembre de 2023 un casero fue acusado de intento de homicidio e incendio provocado por supuestamente prender fuego a su propiedad de alquiler en Brooklyn mientras una familia de ocho inquilinos, seis de ellos niños, estaban dentro.