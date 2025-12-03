Madre e hijo mueren al quemarse su hogar en Nueva York; anciano sobrevivió de milagro

Christine Lehmann, mujer de 52 años, y su hijo Nicholas Lehmann (25) fallecieron al incendiarse su hogar en Smithtown, Long Island (NY).

Los agentes de emergencia acudieron a 178 Fifty Acre Road South alrededor de las 3:15 p.m. del domingo. Al llegar encontraron la casa envuelta en llamas. Un tercer residente, Ronald Montagna, de 91 años, logró salir. Fue rescatado y trasladado al Stony Brook University Hospital para recibir tratamiento por inhalación de humo y quemaduras, informó la policía.

La madre y su hijo fueron encontrados dentro de la casa y declarados muertos en la escena. Detectives de la Brigada de Homicidios y la Sección de Incendios Premeditados de la Policía del condado Suffolk están investigando. La causa del incendio parece no ser delictiva hasta el momento, acotó Patch.com.

El anciano es el dueño de la propiedad y tenía habitaciones alquiladas, incluyendo a los fallecidos. Según testigos, la víctima masculina tenía necesidades especiales. Los demás inquilinos no estaban allí en ese momento y al volver se encontraron con la tragedia. “Para cuando llegué a casa, toda estaba envuelta en llamas”, declaró Stephen McNally a ABC News.

McNally supo entonces que probablemente todo lo que había en su habitación alquilada había desaparecido. “Los vi tirar un colchón por la ventana. Así que todo se quemó”, añadió.

Ochenta bomberos de varios departamentos tardaron poco menos de dos horas en extinguir las llamas y uno de ellos sufrió una lesión leve. “Hicimos un esfuerzo muy enérgico para llegar a las víctimas. Desafortunadamente, dos personas fallecieron a causa de las lesiones”, dijo el subjefe del Departamento de Bomberos de St. James, Daniel Keegan.

Los residentes sobrevivientes comentaron que el anciano propietario fuma cigarrillos todos los días en la sala, por lo que se preguntan si el incendio fue un accidente trágico.

La semana pasada Aylani Burgos, niña de 6 años, murió en el hospital donde fue recluida en condición crítica tras un incendio residencial que cobró la vida de su bisabuela de 95 años en Queens (NYC). En tanto, la abuela de 68 años sigue hospitalizada.

Previamente unos 250 residentes perdieron su hogar por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en Mount Vernon, informaron las autoridades de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de esa ciudad en el condado Westchester de Nueva York. Milagrosamente no hubo víctimas graves.

También el mes pasado Alice Johnson, mujer de 90 años, falleció en un incendio que arrasó un edificio residencial en El Bronx (NYC). Previamente, en la vecina Nueva Jersey, dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial avivado por los fuertes vientos que azotaron la región la noche de Halloween. A principios de octubre dos adultos y tres niños también murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York.