Niña latina muere días después de su bisabuela: incendio en Queens, Nueva York

Aylani Burgos, niña de 6 años, murió en el hospital donde fue recluida en condición crítica tras un incendio residencial que cobró la vida de su bisabuela en Queens (NYC).

La niña se aferró a la vida durante tres días tras quedar atrapada en el fuego que mató a su bisabuela, Joyce Buncom, de 95 años. Mientras, su abuela Paula Buncom Grant sigue hospitalizada en estado crítico.

Janai Grant, madre y nieta de las fallecidas, informó que su hija falleció miércoles 26, en la víspera de Thanksgiving, tres días después de que el voraz incendio consumiera la casa multigeneracional de la familia en 202nd St. cerca de 113th Ave. en St. Albans.

La niña, quien vivía con su madre en South Hempstead (Long Island) había pasado la noche anterior en la casa familiar que compartían su abuela y bisabuela mientras su madre trabajaba cuando se desató el incendio alrededor de las 7:50 a.m. del 23 de noviembre.

La bisabuela falleció el mismo día del incendio, mientras que su hija de 68 años sigue luchando por su vida con un respirador. “Estoy en shock”, declaró Janai, de 25 años, al Daily News en una entrevista exclusiva.

La afligida madre compartió un poema que Aylani escribió y que Grant descubrió después de la muerte de su pequeña. “Hace poco llegué a casa y encontré su libro, donde escribió un pequeño poema”, relató. “Nunca reviso su diario. Simplemente me lo mostraba, como diciendo: ‘Mira, mami’. Nunca me enseñó esto”.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) aún no ha determinado la causa de las llamas, pero Grant dijo que los investigadores sospechan fue de origen eléctrico. El incendio, que comenzó en el sótano, se extendió rápidamente al 2do piso, donde quedaron atrapadas las tres víctimas.

Los bomberos rescataron primero a la pequeña Aylani. Fue trasladada al Cohen Children’s Medical Center en estado crítico y allí murió tres días después. Su abuela fue recluida en Long Island Jewish Valley Stream donde sigue grave conectado a un respirador. La bisabuela fue trasladada de urgencia al mismo hospital, pero no pudieron salvarla.

Ese mismo día, horas antes, unos 250 residentes perdieron su hogar por el incendio que arrasó un complejo de apartamentos en Mount Vernon, informaron las autoridades de la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM) de esa ciudad en el condado Westchester de Nueva York. Milagrosamente no hubo víctimas graves.

También el mes pasado Alice Johnson, mujer de 90 años, falleció en un incendio que arrasó un edificio residencial en El Bronx (NYC). Previamente, en la vecina Nueva Jersey, dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial avivado por los fuertes vientos que azotaron la región la noche de Halloween. A principios de octubre dos adultos y tres niños también murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York.