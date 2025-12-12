Kaia Gerber se mudará a California y quiere deshacerse de su hogar en Nueva York

La actriz y modelo Kaia Gerber ha decidido deshacerse del apartamento en Nueva York que le ha pertenecido en los últimos siete años. La propiedad está disponible en el mercado de bienes raíces por $5.79 millones de dólares.

Gerber, quien también es conocida por ser hija de Cindy Crawford y Rande Gerber, ha tomado esta decisión porque se ha mudado a Los Ángeles, California, para ser parte de la nueva serie de Ryan Murphy, la cual se llamará ‘The Shards’, basada en la novela de terror y autoficción homónima escrita por Bret Easton Ellis.

La actriz compró la propiedad en 2018 y se encargó de hacer reformas en el sitio, lo que la revalorizó. La propiedad está ubicada específicamente dentro de un edificio en SoHo.

En el listado, disponible en la página web de The Corcoran Group, se resalta que “un ascensor privado da acceso directo al loft, donde una impresionante sala de estar con chimenea de gas se enmarca con una pared de ventanales de suelo a techo con vistas a Mercer Street”.

El apartamento tiene una extensión de 2,133 pies cuadrados distribuidos en dos dormitorios, dos baños completos, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina y otras comodidades. Sobre el interior, el listado dice: “La cocina abierta Bulthaup cuenta con encimeras de acero inoxidable, electrodomésticos Sub-Zero, Gaggenau y Miele, y una placa de cocción con ventilación, con un comedor adyacente con capacidad para 10 personas, ideal para el entretenimiento”.

También se tiene que resaltar sus grandes ventanales con vistas a la ciudad.

Además de las comodidades del apartamento, el nuevo propietario podrá disfrutar de otros servicios que ofrece el edificio a todos sus inquilinos. Se dice que “es un elegante condominio con servicio completo, portero las 24 horas, gimnasio y un diseño discreto y contemporáneo que se integra a la perfección con la arquitectura de hierro forjado del SoHo”.

