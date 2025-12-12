Laporta niega favoritismo arbitral y defiende los pagos a Negreira por informes deportivos

El presidente del FC Barcelona Joan Laporta aseguró este viernes ante la jueza que investiga el denominado caso Negreira que durante su primera etapa al frente del club, entre 2003 y 2010, se mantuvieron los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, por la utilidad de los informes que elaboraba, y negó de forma tajante que el equipo azulgrana haya recibido algún tipo de beneficio arbitral.

Según fuentes judiciales consultadas por EFE, Laporta compareció como testigo durante cerca de una hora en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, donde se analizan los pagos por un total de 7,3 millones de euros realizados por el club entre 2001 y 2018 a Negreira y a su hijo, Javier Enríquez.

El actual mandatario del Barça explicó que se trataba de una práctica heredada de juntas directivas anteriores y que el área deportiva recomendó mantenerla por el valor de los informes relacionados con arbitrajes y posibles fichajes.

Laporta, quien estuvo imputado en la causa aunque posteriormente quedó fuera del proceso por prescripción, afirmó que nunca ha mantenido contacto personal ni profesional con Negreira ni con su hijo. Además, subrayó que el club entregó al juzgado 629 informes localizados en sus archivos, precisando que no existen más documentos debido a que este tipo de material suele destruirse cada cinco o seis años.

Durante su declaración, el presidente azulgrana insistió en que los pagos respondían exclusivamente a criterios deportivos y rechazó cualquier insinuación de influencia arbitral. “En absoluto” el Barcelona fue favorecido por los colegiados, sostuvo, al recordar que el equipo de aquella época era “un ejemplo en el mundo” por su nivel competitivo y sus resultados.

En el marco de la investigación, los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu ya habían señalado en septiembre que, al asumir la presidencia, los pagos a Negreira ya estaban en vigor y que optaron por mantenerlos al considerar útiles los informes desde el punto de vista técnico. Rosell, además, afirmó que el club no necesitaba recurrir a este tipo de servicios para ganar partidos, dado el nivel de futbolistas como Lionel Messi o Gerard Piqué.

