Erling Haaland alaba la carrera de Messi y Cristiano: “Son una inspiración”

El reconocido delantero noruego del Manchester City, Erling Haaland, decidió llenar de elogios la impresionante carrera deportiva que han conseguido el astro argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes a pesar de estar ya entre los 38 y 40 años de edad, siguen estando en el máximo nivel del balompié mundial y son considerados como unos de los mejores en toda la historia del deporte.

Estas declaraciones las realizó la estrella de la selección de Noruega durante una entrevista ofrecida para TNT Sports Brasil, quienes le preguntaron si el actual jugador del Al-Nassr de Arabia Saudí es una fuente de inspiración para él, por lo que aprovechó la oportunidad para también incluir al actual campeón del mundo de Qatar 2022.

“Para cualquier jugador de fútbol en este planeta Cristiano y Messi son ejemplos de lo que hay que hacer, cómo hay que rendir en el más alto nivel durante 15 años en las mejores ligas. Los dos son una inspiración”, expresó el artillero europeo.

Portugal’s Cristiano Ronaldo, center, reacts during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Ireland and Portugal in Dublin, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Peter Morrison)

“Cristiano quizá abrió un poco más las puertas hacia las cosas que hace. ¡Miren cómo cuida su cuerpo! Es increíble. Tiene 40 años, es asombroso que pueda seguir jugando. Tiene todo mi respeto por poder hacer eso, no es fácil”, agregó Haaland.

Cristiano Ronaldo se encuentra en camino a los 1,000 goles dentro del Al-Nassr y todo parece indicar que seguirá su carrera profesional hasta conseguir este objetivo debido a las grandes condiciones físicas que todavía presenta dentro del terreno de juego; el contrato de CR7 enn Arabia lo mantiene hasta la temporada 2027.

Por su parte, Lionel Messi firmó recientemente un contrato con el Inter Miami de la Major League Soccer (MLS) que lo mantendrá dentro de la competencia hasta la campaña 2028, justo cuando cumpla los 41 años, por lo que tiene muchos años más para seguir ampliando su legado y hacer todo lo posible para poder conquistar los 50 títulos profesionales dentro de clubes.

Sueño del Mundial

Erling Haaland también se mostró emocionado de poder disputar su primera Copa Mundial de la FIFA para este 2026 en la que se llevará a cabo de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, resaltando que hará todo lo posible para ayudar al combinado nacional para poder conseguir la mejor posición que puedan.

“Fue muy especial el poder clasificar finalmente a un Mundial, la primera vez en 28 años. Yo no estaba vivo cuando Noruega jugó su último Mundial, ahora por fin me toca vivirlo, es un momento muy especial. Va a ser increíble“, concluyó el futbolista noruego.

