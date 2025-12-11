Inter Miami compró ficha del argentino Rodrigo De Paul; Luis Suárez aún en negociaciones

El Inter Miami confirmó este jueves que ejerció la opción de compra del mediocampista argentino Rodrigo De Paul, quien había llegado en verano en condición de cedido desde el Atlético de Madrid.

De Paul, de 31 años, firmó contrato hasta el final de la temporada 2029, consolidándose como una pieza estratégica en la construcción del proyecto deportivo liderado por Javier Mascherano. Su llegada a Florida ocurrió poco antes del Mundial de Clubes y, desde entonces, se convirtió en un hombre determinante en el mediocampo de las Garzas.

Con las recientes retiradas de Jordi Alba y Sergio Busquets, el argentino apunta a ocupar una de las dos plazas de jugador designado que quedarán vacantes, una figura financiera que permite a los equipos superar el tope salarial anual sin que el monto total del contrato impacte completamente en el límite establecido por la liga.

En negociaciones con Luis Suárez

Mientras tanto, el futuro de Luis Suárez sigue sin resolverse. El club informó que mantiene conversaciones con el delantero uruguayo, cuyo contrato expiró al finalizar la temporada. A sus 38 años, Suárez inició la campaña como titular indiscutible junto a Lionel Messi, pero perdió protagonismo en los últimos encuentros de los ‘playoffs’.

El atacante también ha enfrentado dificultades extradeportivas durante el año. En agosto recibió una sanción de nueve partidos tras escupir a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup, y en noviembre se perdió un compromiso de postemporada por una expulsión previa, luego de propinar una patada a un rival.

De Paul ya está asegurado como pilar del Inter Miami para las próximas temporadas, mientras que la continuidad de Suárez dependerá de las negociaciones que siguen en marcha y de la planificación del club para 2026.

