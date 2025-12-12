Locura por Messi en India: El astro argentino tuvo un multitudinario recibimiento en Calcuta

La presencia de Lionel Messi en cualquier parte del mundo suele generar impacto, pero lo ocurrido en India superó todas las expectativas.

El astro argentino llegó a la India como parte del GOAT Tour generando la locura por su llegada entre los aficionados. La llegada del Messi, acompañado por Rodrigo De Paul y Luis Suárez fue celebrada por miles de fanáticos que lo recibieron entre gritos y cánticos convirtiéndose en un verdadero acontecimiento nacional.

Messi’s first clear footage in India 🇮🇳 pic.twitter.com/8RiBAhsYA7 — LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐 (@LeoMessiFanZone) December 12, 2025

El capitán de la Selección Argentina aterrizó en el Aeropuerto Internacional Netaji Subhas Chandra Bose, en Calcuta, donde una multitud ya esperaba su llegada desde tempranas horas del día. Con banderas, pancartas y cánticos dedicados al campeón del mundo, los seguidores indios protagonizaron una escena que rápidamente se volvió viral.

El GOAT Tour, el proyecto que llevará a Messi por varias ciudades del país, tendrá paradas estratégicas en Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi. En la capital india, el astro argentino mantendrá un encuentro con el primer ministro Narendra Modi y otras figuras locales, un gesto que refleja la magnitud cultural y mediática del evento.

🚨BREAKING: Leo Messi has just reached in India & look the crowd outside the airport area in Kolkata! 🇮🇳



pic.twitter.com/mi1GqjFu1i — LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐 (@LeoMessiFanZone) December 12, 2025

Segunda visita de Messi a India

Será su segunda visita a ese territorio, luego de su paso con la selección argentina en 2011 para disputar un amistoso frente a Venezuela.

Los fanáticos podrán quedarse con un recuerdo de su presencia en el evento a través de la experiencia “Hola Messi”, donde se exhibirá una réplica a tamaño real del campeón del mundo sentado en un trono.

Crazy scenes in India upon lionel Messi’s arrival 🤯🔥



pic.twitter.com/AyNvGENh0E — MC (@CrewsMat10) December 12, 2025

A estas atracciones, se suma la inauguración de un mural de grandes dimensiones con su imagen. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares. Leo seguirá la ceremonia desde su hotel por motivos de seguridad.

El evento iniciará este sábado a las 10:30 de la mañana, hora local, con la inauguración de una imponente estatua de 21 metros de altura localizada en la ciudad de Calcuta.

“No hay otra de Messi tan grande. La construimos en 40 días”, declaró el ministro de Bengala Occidental, Sujit Bose. Y el escultor de la obra maestra, Monti Paul, manifestó: “Es una cuestión de orgullo erigir la escultura de Messi. Es la estatua más alta que he hecho”.

Y la estatua marcará un nuevo homenaje al emblema de la Albiceleste, que se suma a la escultura de bronce inaugurada en suelo nacional en 2016 y el presidente del Barcelona, Joan Laporta, confirmó recientemente que el club catalán está trabajando en una estatua para el estadio Nou Camp.

