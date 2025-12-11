Messi jugará en Ecuador y Colombia: Inter Miami confirma amistosos sudamericanos en 2026

Lionel Messi volverá a presentarse ante la afición ecuatoriana el próximo 7 de febrero, cuando Inter Miami dispute un amistoso en Guayaquil frente a Barcelona SC, como parte de la gira sudamericana que el reciente campeón de la MLS realizará a inicios de 2026. El anuncio lo hizo este miércoles el club ecuatoriano a través de su cuenta de Instagram, donde calificó el encuentro como “el partido de la historia” y confirmó que se jugará en el estadio Banco Pichincha.

Daniel Molina, principal gestor del acuerdo entre Barcelona SC e Inter Miami, aseguró que el duelo podría representar “la última vez que vean a Messi jugando en Ecuador como campeón del mundo”, subrayando que el escenario fue escogido por su capacidad para albergar a cerca de 60,000 aficionados.

La agenda del campeón de la MLS incluirá además un amistoso en Medellín, donde Messi encabezará la delegación del Inter Miami para enfrentar a Atlético Nacional el 31 de enero de 2026 en el estadio Atanasio Girardot.

El club colombiano confirmó que junto al astro argentino también estarán figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, piezas clave en el reciente título liguero tras superar 3-1 a Vancouver Whitecaps, partido en el que Messi fue determinante con dos asistencias y elegido MVP de la final y de la temporada.

El encuentro ante Atlético Nacional forma parte de una pretemporada que también tendrá paradas en Ecuador y Perú, con el objetivo de acercar al equipo y sus principales estrellas a la afición latinoamericana antes de un calendario cargado de retos.

El vínculo de Messi con Colombia no es nuevo. El argentino visitó el país en varias oportunidades con su selección durante las eliminatorias, pero su primera aparición fue en 2005, durante el Sudamericano Sub-20. En aquel torneo marcó seis goles y terminó como segundo artillero, solo superado por el colombiano Hugo Rodallega, mientras Argentina cerró en el tercer lugar detrás de Brasil y del campeón, Colombia.

