Mamá de Ángela Aguilar defiende a su hija y “manda mensaje” a quienes la critican

Aunque Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron en julio de 2024, la polémica en las redes sociales no ha disminuido. La pareja sigue recibiendo comentarios de todo tipo y constantes críticas por parte de algunos usuarios que no dejan de indagar sobre cada detalle de su vida.

Aun así, la familia de Ángela no la ha soltado ni un segundo y se ha mantenido firme en mostrarle su total respaldo. Esta vez fue su mamá, Aneliz Álvarez, quien volvió a mostrar su apoyo y salió a defender a su hija de las burlas y el acoso que la cantante ha tenido que aguantar desde el año pasado.

A través de su cuenta de Instagram, Aneliz compartió una historia en la que denunció la violencia digital, y reposteó un mensaje de una cuenta de fans de la intérprete de “Gotitas saladas”.

En la imagen se puede ver a Ángela en pleno show, junto a la frase: “La violencia digital contra la mujer es el uso de tecnologías para agredir, acosar y silenciar a mujeres y niñas, manifestándose en ciberacoso, difusión no consentida de imágenes”.

Cabe mencionar que a pesar de que la mamá de Ángela Aguilar normalmente se mantiene alejada de los medios, la joven ha dicho en varias entrevistas que su familia ha sido un apoyo esencial para mantenerse fuerte. También ha admitido que ha tenido que trabajar en su bienestar emocional, pues las críticas sí han llegado a afectarla.

Por su parte, Pepe Aguilar tampoco se ha quedado callado y en más de una ocasión ha salido a defender a su hija, denunciando el ambiente hostil que predomina en las plataformas digitales contra Ángela y Christian.

Sigue leyendo: