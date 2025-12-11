Adamari López aclara malentendido tras el video viral con Ángela Aguilar

Adamari López ocupó los principales titulares del mundo del entretenimiento luego de que se viralizara un video en el que aparece con Ángela Aguilar, tras haberle pedido que se tomaran una foto juntas en la edición pasada de Premio Lo Nuestro. Tras los comentarios negativos, la boricua decidió aclarar lo que realmente ocurrió, dado que la cantante estaba muy seria al posar.

La presentadora de televisión mencionó que eso fue hace aproximadamente un año y, luego de haberse cambiado, en el camino se encontró con la esposa de Christian Nodal, dado que ya estaba por subir al escenario para presentar su show. Adamari aclaró que jamás había tenido la oportunidad de encontrarse con ella, y en ese entonces no quiso perder la oportunidad de quedarse con el recuerdo.

“Yo había sido host como de una alfombra y me había cambiado porque me tocaba presentar un premio. Iba de camino para presentar el premio y me crucé con Ángela y su equipo, que iba a cantar. Estaba ella vocalizando y a mí me parece una nena tan linda y tan talentosa. Yo no había tenido la oportunidad de coincidir nunca con ella también, y como nos cruzamos en ese momento… También Conchita [publicista] era parte de la gente que la conocía y le dije: ‘Conchita, ¿le puedo pedir una foto?’“, mencionó en Desiguales.

López explicó que la cantante jamás se negó a la foto: “Iba para su show, iba vocalizando y me dijo que sí”. Lo que no contaba era con que las estarían grabando desde otro teléfono, y la hija de Pepe Aguilar se viera tan seria. Todo parece indicar que era porque estaba concentrada en el show que estaba a pocos minutos de ofrecer.

Adamari, con sus declaraciones, buscó la forma de suprimir las opiniones negativas que hubo en contra de la cantante: “A lo mejor ella no es tan sonriente, en esos momentos iba enfocada a lo que iba, que era a cantar, pero ella se paró a darme la foto. Nunca fue grosera, ni se portó mal conmigo. Al contrario, siento que al pararse a tomarse la foto fue muy gentil”.

La conductora de televisión agregó que se tomó el tiempo de leer las opiniones que se registraron a través de las redes sociales, pero asegura que todo fue contrario a como se vio: “Sé cómo lo vieron los demás porque leí los comentarios, pero siento que ella conmigo fue muy linda porque se paró a darme la foto”.

