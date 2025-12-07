Ángela Aguilar confiesa cómo lidia con las críticas tras su matrimonio con Christian Nodal

La cantante Ángela Aguilar habló sobre su matrimonio con el cantante Christian Nodal, con quien lleva casada un año y cuya unión desató una fuerte polémica en 2024. Ambos artistas fueron blancos de críticas en redes sociales y la artista reveló cómo ha sido su primer año de casados.

“Pues todo muy bien. Nadie pensó que lo haríamos. Ahora falta cumplir dos. Y los que vengan, si Dios quiere”, dijo la hija de Pepe Aguilar en una entrevista para Los Ángeles Times.

En la entrevista Ángela Aguilar aseguró que ha priorizado su salud mental en medio de las críticas que ha recibido desde que hizo pública su relación. Recordemos que Nodal y Aguilar hicieron pública su relación dos semanas después desde que el cantante anunció su ruptura con Cazzu, madre de sus hijos, lo que desató rumores de infidelidad.

“No sé si lo he sabido manejar, pero creo que para mí es muy importante la salud mental. Creo que también es muy importante no creerte tanto todo, no ser tan egoísta en el tema de que, pues no es tan importante”, dijo la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ en la entrevista sobre las críticas que recibe.

Ángela Aguilar aseguró que ha buscado ayuda psicológica para poder afrontar esta situación, pero reconoce que hay momentos en los que sí se siente afectada.

“Sí, obviamente las cosas negativas me afectan, pero el seguir adelante creo que es una cosa que ni siquiera puedes poner en duda (…) cualquier mujer que esté escuchando esto, es demasiado valiosa. Son demasiado valiosas por encima de lo que dice la gente, por encima de lo que el mundo puede creer”

A pesar de los muchos comentarios, la cantante resalta los aspectos importantes de su vida y dice que se siente muy emocionada de su familia.

“Hay problemas mucho más grandes del que uno tiene en casa y hay gente que sí la está pasando verdaderamente mal. Yo sí me siento muy afortunada de tener mi familia con salud, de estar juntos, del poder tener esta oportunidad de poder trabajar y poder sentirme segura”, dijo.

A pesar de todo, el matrimonio de Ángela Aguilar con Christian Nodal transcurre de manera positiva. “Creo que eso se trata un matrimonio, nada más que el nuestro, pues está enfrente de muchas cámaras. El tema es que yo creo que hay que ser solidarios con tu pareja y tratar de hacer lo mejor que puedas para poder apoyarlos en las formas que puedas”, continuó.

