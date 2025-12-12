Tunden a la FIFA por sus precios exorbitantes en entradas del Mundial 2026

La FIFA provocó la indignación de los aficionados al futbol tras presentar los precios de las entradas para el Mundial 2026 que, además de que incrementaron el número de partidos que se disputarán en un mes de actividad, son 700% más caros que hace cuatro años en Qatar 2022.

La indignación es tan grande que incluso algunos amantes del futbol acusaron al organismo de “extorsión” y falta de transparencia, luego que se enteraron que tendrán que pagar miles de dólares, incluso por la entrada más barata.

La asociación de aficionados Football Supporters Europe (FSE) expresó su indignación tras el anuncio de la FIFA y exigió que esta estrategia de precios “extorsiva” de la FIFA se “detenga inmediatamente”.

Por su parte, la Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Futbol afirmó estos costos son una “bofetada” para los aficionados.

Los ‘costos insultantes’ de la FIFA

Al momento, la FIFA no se ha pronunciado sobre los factores para determinar estos precios.

Sin embargo resultan escandalosos, por ejemplo los de la final del torneo, que se disputará el 13 de julio de 2026 en el MetLife Stadium de New Jersey. Según el sitio web oficial, las entradas se dividirán en tres categorías:

Categoría económica para aficionados: $4,185

para aficionados: $4,185 Categoría estándar para aficionados: $5,575

para aficionados: $5,575 Categoría premium para aficionados: $8,680

Además, no hay descuentos en el costo de las entradas para niños o algún grupo vulnerable. Otro factor que generó gran molestia fue que, a diferencia de torneos recientes, los precios de los partidos de la fase de grupos estarán basados en la popularidad de los equipos, en lugar de una tarifa fija.

Esto significa, por ejemplo, que los aficionados mexicanos o argentinos deberán pagar más que los panameños o los ecuatorianos. La FIFA tampoco ha dado detalles sobre cómo determinó esta “popularidad”.

En Qatar, los precios de los partidos de la fase de grupos fueron de $69, $165 y $220, respectivamente. Mientras que para el próximo año, para ver los partidos de Argentina, Brasil o los anfitriones México y Estados Unidos de la primera fase del torneo las entradas tienen precios desde $265, $500 y $700, respectivamente.

Hay otra salvedad, el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica, que se realizará en el Estadio Azteca el 11 de junio y tiene precios de $1,020, $1,705 y $2,355.

Otros países populares entre la afición latinoamericana como Colombia, España, Ecuador y Uruguay, las entradas para sus partidos de la primera fase se venden entre: $180 y $265 la categoría más barata; entre $400 y $500 la intermedia, y entre $500 y $700 la más cara, dependiendo del rival.

El grupo Football Supporters Europe pidió a la FIFA que detenga la venta de boletos para el Mundial 2026 debido a sus altos costos.



Entre los equipos con menos popularidad, como Panamá o Paraguay, los costos van desde $140 la entrada más económica del torneo. Sin embargo, el partido entre guaraníes en su debut contra Estados Unidos, los boletos oscilan entre $1,120 y $2,735.

Para ver todo el torneo hasta a final, los precios van hasta $7,185 en la categoría más barata, $11,540 en la media o $16,975 en la categoría superior. Hace cuatro años, un aficionado argentino pagó por ver a su selección hasta la final $1,500, $2,900 o $5,000, por los siete partidos. En la próxima edición, llegar a la final requiere de ocho duelos.

La pelea por una entrada

Este jueves, la FIFA reveló los precios de las entradas para el Mundial, cuando se inició el sorteo para la compra de entradas. A partir del lunes, los aficionados que se registraron tendrán la oportunidad de participar por el derecho a comprar entradas, ya sea por partidos individuales, o bien, seguir toda la participación de tu equipo.

Hay unas 4,000 entradas disponibles para cada partido a través de las asociaciones oficiales de aficionados. Mientras que el resto se asignará mediante sorteo, salvo las que la FIFA reserva para sus socios corporativos.

El sistema de precios dinámicos no se utiliza en los sorteos de las federaciones principales ni de las asociaciones nacionales.

Si tu equipo es eliminado, se te reembolsará el importe de los partidos no asistidos. No habrá precios dinámicos en esa venta, pero es probable que los precios sean considerablemente más altos si los fanáticos intentan comprar en el sitio de reventa de la FIFA después de esta fase.

Aficionados exigen rebajas en los precios

Tras conocer los precios, la FSE emplazó a la FIFA para detener el proceso de venta de entradas, para que replantee su política de precios:

“En las tablas de precios publicadas de forma gradual y confidencial por la FIFA, las entradas asignadas a las federaciones nacionales (…) están alcanzando niveles astronómicos”, declaró la FSE en un comunicado.

“Para colmo, la categoría de precio más baja no estará disponible para los aficionados más fieles a través de sus federaciones nacionales, ya que la FIFA decidió reservar las escasas entradas de categoría 4 para la venta general, sujetas a un sistema de precios dinámicos”, lamentó la asociación.

Y agregó: “Por primera vez en la historia de la Copa Mundial, no se ofrecerá un precio uniforme para todos los partidos de la fase de grupos. En su lugar, la FIFA está introduciendo una política de precios variables que depende de criterios imprecisos, como el atractivo percibido del encuentro.

“Por lo tanto, los aficionados de diferentes selecciones nacionales tendrán que pagar precios diferentes por la misma categoría en la misma fase del torneo, sin ninguna transparencia sobre la estructura de precios aplicada por la FIFA.”

Por su parte, la Embajada de Aficionados de Inglaterra de la Asociación de Aficionados del Futbol aseguró que: “Estos precios son una bofetada para los aficionados que apoyan a su selección fuera del torneo insignia que se celebra cada cuatro años”.

“Un juego para los aficionados, la lealtad se ha ido por la borda y los aficionados de las naciones participantes se han sentido completamente defraudados”.

