Navidad soñada: jugador ganó $2,8 millones de dólares en lotería Jersey Cash 5 en NJ

Una persona se llevó el premio mayor de la lotería Jersey Cash 5 valorado en $2,849,336 de dólares con un sólo boleto comprado en el condado Monmouth (NJ).

El premio mayor de Jersey Cash 5 se ha ganado 60 veces este año, pero llevaba 14 sorteos en blanco. El boleto afortunado del viernes 5 de diciembre se compró en la tienda “One Stop Food Store”, ubicada en 804 Main St., en el barrio Belford en Middletown, precisó NJ.com.

Los números ganadores sorteados fueron 10, 17, 33, 38 y 43. El número Bullseye fue el 33 y el XTRA fue el 2. El premio del viernes es el premio individual más alto ganado en Jersey Cash 5 en 2025.

El premio mayor récord histórico del juego alcanzó los $3.8 millones el 7 de octubre, pero esa vez dos jugadores se repartieron esa cantidad. En Nueva Jersey los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos, según una ley aprobada en 2020.

Mientras, una persona que ganó $1 millón de dólares jugando la Mega de la Lotería de Nueva York está a punto de perder el dinero porque no lo ha reclamado. El plazo es este sábado 13 de diciembre. Se solicita a toda persona que crea tener ese boleto ganador que firme el reverso de inmediato y lo guarde en un lugar seguro. Los ganadores pueden comunicarse con la Lotería de Nueva York para obtener instrucciones llamando al 518-388-3370 o visitando www.nylottery.ny.gov.

Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,800 millones de dólares en el año fiscal 2023-2024 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.