Revelan primer adelanto de la tercera temporada de ‘Euphoria’

Este viernes HBO estrenó el primer adelanto de la tercera temporada de ‘Euphoria’ luego de tres años desde el estreno de la segunda temporada.

La cadena presentó este trailer junto con su programación para el año entrante con otros títulos exitosos de la plataforma como House of the Dragon, Lanterns, The Comeback y más.

En el tráiler aparece Rue, el personaje interpretado por Zendaya Coleman, quien se ve corriendo por la calle como si escapara de algo o de alguien. “Algunos años después de la escuela, no sé si la vida era exactamente como deseaba”, se le escucha reflexionar

El adelanto revela también el regreso del elenco principal que, además de Zendaya, está conformado por Jacob Elordi, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Hunter Shaffer y Alexa Demie.

First teaser for ‘EUPHORIA’ Season 3



Releasing in April on HBO. pic.twitter.com/xIYaBscYJm — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) December 12, 2025

Luego de repasar al resto del elenco, las cámaras regresan a Rue quien se consigue con un hombre. Este sonríe y le dice: “te apareces en mi casa y ni siquiera te presentas”.

Sam Levinson, el director de la exitosa serie, adelantó anticipó durante una presentación de HBO Max en Londres que la historia daría un salto temporal de cinco años. En esta nueva temporada se muestra cómo es la vida de los problemáticos jóvenes cinco años después de la secundaria. De esta forma se justifican los tres años de pausa que tuvo la serie.

El teaser se centró en el elenco original de la serie. Sin embargo, ya se confirmó la participación de otras figuras como la cantante española Rosalía y Sharon Stone, entre otros.

“Si hay algo que me emociona es encontrar una buena melodía o una buena letra, me convierte en una mejor ejecutante/artista todos los días. ‘Euphoria’ ha sido una de mis series favoritas en los últimos años y no podría estar más contenta y agradecida de actuar junto a todos estos colegas a los que admiro tanto y contribuir con mi ‘granito de arena’ para traer la visión de Sam a la realidad, no puedo esperar para mostrar lo que estamos haciendo”, escribió la intérprete de “Malamente” en su cuenta oficial en febrero de este año.

HBO anunció de manera oficial que la tercera temporada de Euphoria se estrenará el 3 de abril de 2026 en su plataforma de streaming.

Para 2026 la plataforma apuesta por grandes estrenos como la tercera temporada de House of the Dragon, Industry temporada 4, The Pitt temporada 2 y el nuevo spin-off de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms.

