Jacob Elordi promete una tercera temporada de Euphoria “increíblemente inteligente y cinematográfica”

Jacob Elordi ha vuelto a emocionar a los fanáticos de Euphoria con nuevas declaraciones sobre la tan esperada tercera temporada de la serie de HBO, creada por Sam Levinson. Durante su paso por la alfombra roja de la Gala del Museo de la Academia, el actor australiano —quien da vida a Nate Jacobs— adelantó que lo que viene será “una experiencia completamente diferente” tanto para los intérpretes como para el público.

“ Fue increíble”, dijo Elordi con entusiasmo al hablar sobre su regreso al set. ” Fue increíblemente liberador. Pude interpretar algo muy diferente a lo que había hecho antes “. El actor, conocido por su intensidad en pantalla, dejó entrever que Nate podría atravesar un arco narrativo más introspectivo o inesperado en esta nueva entrega.

Elordi también aprovechó para elogiar el trabajo de Sam Levinson, creador, guionista y director de la serie: ” Sam construyó algo increíblemente ingenioso y cinematográfico. Creo que a la gente le va a encantar “. Con estas palabras, el intérprete confirmó que la tercera temporada mantendrá la estética visual y narrativa que ha convertido a Euphoria en un fenómeno cultural, pero con un tono más maduro y arriesgado.

A pesar de su entusiasmo, Elordi admitió que no conoce todos los detalles de la nueva trama. ” Cada uno se centra en historias diferentes. No sé qué hacen los demás. Yo tenía una historia muy singular. Es como archivos del FBI “, bromeó. El actor explicó que esta dinámica le permitirá ver la serie “como un fan más”, algo que considera “emocionante y nuevo”.

El protagonista de Saltburn también quiso aclarar un rumor reciente sobre la producción técnica de la serie. ” No dije que la temporada se filmó íntegramente en VistaVision. No es cierto “, puntualizó. “ Se rodó con muchos tipos de película diferentes y es preciosa ”, añadió, desmintiendo los reportes que habían circulado en redes y medios especializados.

La tercera temporada de Euphoria continúa la historia de Rue (Zendaya), una joven que lucha contra la adicción mientras intenta encontrar su lugar en un mundo de excesos, secretos y contradicciones. Desde su estreno, la serie ha acumulado 25 nominaciones al Emmy y nueve premios , consolidando a su elenco como algunos de los rostros más destacados de su generación.

Junto a Elordi y Zendaya, regresan Hunter Schafer, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Eric Dane, Maude Apatow, Dominic Fike y Colman Domingo. Además, se suman nuevas figuras como Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler y Eli Roth, prometiendo una temporada repleta de rostros familiares y sorprendentes incorporaciones.

Aunque HBO aún no ha confirmado la fecha de estreno, las declaraciones de Jacob Elordi dejan claro que la espera valdrá la pena: Euphoria regresará más audaz, visualmente impactante y emocionalmente intensa que nunca.

