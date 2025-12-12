Taylor Swift rompe en llanto al hablar del ataque que causó la muerte de tres de sus fans

Este 12 de noviembre la cantante Taylor Swift estrenó los dos primeros episodios de su documental ‘Taylor Swift: The Eras Tour | The End of an Era’ en Disney+. En estos primeros episodios la estrella musical recordó dos momentos difíciles y trágicos que marcaron su exitosa gira ‘The Eras Tour’.

En la docuserie Swift recuerda el apuñalamiento y asesinato de tres niñas de 6,7 y 9 años, el 29 de julio en 2024 en Southport, cerca de Liverpool,en Inglaterra, durante una clase de baile inspirada en sus canciones. Además de las víctimas fatales otras 10 personas, incluyendo ocho niños, resultaron heridas.

En el episodio se observa a Taylor Swift visiblemente afectada antes de reunirse con las familias y las víctimas de este ataque previo a su concierto en el estadio de Wembley en Londres, en agosto de 2024.

“Todo irá bien, porque cuando las vea, no voy a hacer esto (llorar). Lo juro por Dios, no voy a hacer esto”, dijo Taylor Swift antes de reunirse con las víctimas y sus familiares.

Luego de reunirse con las víctimas, Taylor Swift rompe a llorar mientras su madre intenta consolarla. “Sé que los ayudaste. Sé que no lo parece, pero sé que los ayudaste”, dijo la madre.

“A nivel mental, a menudo vivo en una realidad que no tiene nada de real. Pero mi trabajo consiste en gestionar todas estas emociones y luego recomponerme inmediatamente para subirme al escenario. Así es como tiene que ser”, confiesa Swift en el documental.

La artista también reflexionó sobre el complot terrorista frustrado que la obligó a cancelar tres de sus conciertos en Viena durante su gira. De acuerdo con la CIA, el complot tenía como objetivo matar a “decenas de miles de personas” en un ataque inspirado por el grupo Estado Islámico. Esta situación ocurrió pocos días después del atentado en Southport

“Es una sensación extraña ir a estos últimos cinco conciertos en Europa, porque parece que ya hemos dado 128, pero este es el primero en el que siento que… no sé, que estoy pisando hielo fino. Hemos tenido una serie de cosas muy violentas y aterradoras durante la gira. Esquivamos una especie de masacre. Así que he estado un poco desorientada”, dice Swift en su hotel antes de su serie de conciertos en el estadio de Wembley.

Taylor Swift se presentó en Londres el 15 de agosto de 2024 y en el documental le dice a su madre que se siente nerviosa de subirse nuevamente al escenario después de un atentado y una “casi tragedia” pocos días atrás. “Desde un punto de vista mental, tener miedo de que algo les pase a tus fans en cualquier momento es un nuevo reto. Quiero mantener todos mis nervios lejos del público, porque cuando eres la líder del espectáculo, pueden percibir cualquier cambio energético en ti. Y tienes que concentrarte en eso y tenerlo en cuenta: estás en el Eras Tour, no pasa nada malo”, dijo.

El documental de Taylor Swift contará con seis episodios. Este mismo viernes la artista estrenó The Eras Tour | The Final Show , una película de su último concierto en Vancouver en diciembre de 2024, también disponible en Disney+.

