Aseguran que Taylor Swift se casará el 13 de junio

Hace unos días se habló sobre el cambio de rumbo que estaba tomando la boda de Travis Kelce y Taylor Swift. La poderosa pareja se dio cuenta de que necesitaría un lugar grande para celebrar la unión, pues tienen muchos invitados en su lista.

Ahora, ‘Page Six’ ha revelado que para encontrar el sitio grande en Rhode Island la estrella pop tuvo que hacer uso de los millones de dólares que tiene en su cuenta bancaria.

Según explica el medio, cuando la pareja se dio cuenta de que la boda no podría celebrarse en la mansión que Swift tiene en la zona, decidieron que un buen plan sería alquilar el Ocean House en Watch Hill, Rhode Island. Sin embargo, al ir al reservar se enteraron de que el 13 de junio de año que viene ya estaba reservado.

Para lograr obtener la fecha y sitio que quiere, fuentes cercanas a Swift aseguran que le pagó a la novia una alta cifra para que se lo cediera. Supuestamente, lo logró.

No es de extrañar que Swift insista en casarse en esa fecha, especialmente por el número 13, el que ha dejado claro es su número de la suerte. Por ejemplo, en una entrevista que dio en 2009, dijo: “Nací el día 13. Cumplí 13 años un viernes 13. Mi primer álbum fue disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción número uno tenía una introducción de 13 segundos. Cada vez que he ganado un premio, he estado sentado en el asiento número 13, en la fila número 13, en la sección número 13 o en la fila M, que es la decimotercera letra del alfabeto. Básicamente, siempre que aparece el número 13 en mi vida, es algo bueno“.

Cómo es el sitio que Taylor Swift habría reservado para su boda

También se tiene que mencionar que Ocean House es un hotel de lujo que se describe en su página web como “un emblemático resort costero de Nueva Inglaterra, y el primer y único hotel con Cinco Diamantes de la AAA y Cinco Estrellas Forbes del estado”.

Tiene un total de 49 habitaciones que han sido cuidadosamente diseñadas para que reflejen “entorno frente al mar y la rica historia de Watch Hill”. Otra gran característica de la propiedad es que está verdaderamente cerca de la emblemática mansión de Taylor Swift.

Por los momentos, todos los detalles sobre la boda de la cantante y del jugador de fútbol americano son rumores. Incluso, resulta extraño que tanta información se revele, pues deben estar procurando que todo el evento sea muy seguro para ellos y para sus invitados.

Sigue leyendo:

• Taylor Swift estaría planificando tres viajes para su despedida de soltera

• Taylor Swift dona $100 mil dólares para una niña que enfrenta un agresivo cáncer cerebral

• Luana Lopes Lara: la nueva multimillonaria más joven del mundo, que desplazó a Taylor Swift y Lucy Guo