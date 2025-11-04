Taylor Swift habría reforzado su seguridad privada por exceso de atención mediática

Con la nueva temporada en marcha de los Kansas City Chiefs y los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, la cantante estaría preocupada por su seguridad debido al exceso de atención mediática que hay sobre ella.

De acuerdo con el Daily Mail, algunas personas cercanas a la intérprete aseguran que no se siente cómoda con la exposición que recibe cuando asiste a los partidos de los Chiefs, donde las cámaras suelen enfocarla reiteradamente.

Un informante citado por el medio señaló que, pese a que la cantante no ha solicitado formalmente a la NFL ni a las cadenas de televisión que eviten mostrarla durante los partidos de su prometido, sí desea mantener límites más claros respecto a su privacidad.

“Ella no quiere que se sepa dónde está a cada minuto… quiere estar segura, y quiere que su familia y amigos también lo estén”, comentó la fuente anónima.

En ese contexto, Swift habría decidido reforzar significativamente su equipo de seguridad. Según The US Sun, la rubia habría invertido alrededor de $2 millones de dólares adicionales para contratar más guardaespaldas y especialistas en seguridad.

Según el medio, la pareja habría acordado destinar hasta $8 millones de dólares al año para servicios de protección personal para garantizar la protección de ambos en los partidos de los Chiefs y otros eventos donde puedan estar presentes.

Otra fuente consultada por el Daily Mail indicó que Taylor Swift está concentrada en recuperar parte de su privacidad y que evalúa medidas para reducir su exposición mediática.

Cabe señalar que hasta el momento, ni Swift ni Kelce han hablado públicamente de estas especulaciones.

Taylor Swift 'beefs up security by $2M' amid fears for her safety https://t.co/WOdwNUVvbS — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 3, 2025

