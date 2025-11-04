window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Taylor Swift habría reforzado su seguridad privada por exceso de atención mediática

Taylor Swift habría invertido alrededor de $2 millones de dólares adicionales para contratar más guardaespaldas y especialistas en seguridad

Taylor Swift estaría preocupada por su seguridad debido al exceso de atención que hay sobre ella.

Taylor Swift estaría preocupada por su seguridad debido al exceso de atención que hay sobre ella. Crédito: Evan Agostini | AP

Avatar de José Antonio Castañeda

Por  José Antonio Castañeda

Con la nueva temporada en marcha de los Kansas City Chiefs y los preparativos de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce, la cantante estaría preocupada por su seguridad debido al exceso de atención mediática que hay sobre ella.

De acuerdo con el Daily Mail, algunas personas cercanas a la intérprete aseguran que no se siente cómoda con la exposición que recibe cuando asiste a los partidos de los Chiefs, donde las cámaras suelen enfocarla reiteradamente.

Un informante citado por el medio señaló que, pese a que la cantante no ha solicitado formalmente a la NFL ni a las cadenas de televisión que eviten mostrarla durante los partidos de su prometido, sí desea mantener límites más claros respecto a su privacidad.

Ella no quiere que se sepa dónde está a cada minuto… quiere estar segura, y quiere que su familia y amigos también lo estén”, comentó la fuente anónima.

En ese contexto, Swift habría decidido reforzar significativamente su equipo de seguridad. Según The US Sun, la rubia habría invertido alrededor de $2 millones de dólares adicionales para contratar más guardaespaldas y especialistas en seguridad.

Según el medio, la pareja habría acordado destinar hasta $8 millones de dólares al año para servicios de protección personal para garantizar la protección de ambos en los partidos de los Chiefs y otros eventos donde puedan estar presentes.

Otra fuente consultada por el Daily Mail indicó que Taylor Swift está concentrada en recuperar parte de su privacidad y que evalúa medidas para reducir su exposición mediática.

Cabe señalar que hasta el momento, ni Swift ni Kelce han hablado públicamente de estas especulaciones.

