Taylor Swift estaría planificando tres viajes para su despedida de soltera

Siguen surgiendo rumores sobre toda la planificación de la boda de Taylor Swift con Travis Kelce. Además de todas las posibilidades que están evaluando para realizar el evento, parece ser que las damas de honor de la cantante también están trabajando en la despedida de soltera.

Una fuente cercana a la estrella pop le reveló a la versión estadounidense de ‘The Sun’ que el cortejo quiere hacer entre tres y cuatro viajes a lugares que Swift ama. “El objetivo es divertirse, pasar fines de semana juntos y disfrutar del proceso, mientras también trabajan en la planificación en hermosos lugares donde puedan relajarse, celebrar y conectarse”, dijo la fuente.

También agregó: “Las damas de honor han estado hablando durante las últimas dos semanas, varias veces a la semana, ya sea por teléfono, a través de mensajes de texto, FaceTime o Zoom”.

Se cree que el cortejo incluye a la madre de Taylor, Andrea, y a la madre de Travis Kelce, Donna. También lo integran Selena Gomez y Gigi Hadid, quienes son de sus amigas más cercanas. Cuando se revelaron sus nombres, una fuente también le dijo a ‘The Sun’: “Taylor quiere comenzar el proceso de la boda de esta manera: formando su grupo de damas de honor e involucrando a todos en los preparativos, las celebraciones y la planificación”.

Las opciones que tienen por ahora para los viajes son: Nueva York, Nashville, las Bahamas e Italia.

Aunque esta información no ha sido confirmada por la pareja, se asegura que la fecha elegida para la boda ha sido junio del 2026. Como escenario han evaluado varias opciones, una de las más populares ha sido la casa de la cantante en Westerly, Rhode Island, en la que quisiera hacer reformas especiales para la celebración.

Más recientemente se dijo que estaban considerando un espacio más grande porque se dieron cuenta que la lista e invitados es demasiado larga. Además, deben estar muy pendientes de querer que la ceremonia ofrezca privacidad y seguridad para ellos y para sus invitados.

Sigue leyendo:

• Taylor Swift habría reforzado su seguridad privada por exceso de atención mediática

• Taylor Swift dona $100 mil dólares para una niña que enfrenta un agresivo cáncer cerebral

• Taylor Swift anuncia miniserie documental sobre ‘The Eras Tour’