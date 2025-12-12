Telescopio James Webb encuentra lo que podría ser la supernova más antigua jamás registrada

El Telescopio Espacial James Webb (JWST) realizó una observación que podría marcar un hito en la astronomía moderna. Científicos detectaron lo que sería la supernova más antigua jamás registrada, una explosión estelar ocurrida cuando el universo tenía apenas una fracción de su edad actual.

El hallazgo fue dado a conocer por la Agencia Espacial Europea (ESA) y ha sido analizado por medios científicos especializados como Scientific American. Los expertos señalaron que esta observación abre una ventana sin precedentes para estudiar las primeras generaciones de estrellas que existieron tras el Big Bang.

Una explosión estelar en el universo primitivo

De acuerdo con la ESA, el evento corresponde a una supernova que ocurrió cuando el universo tenía aproximadamente 720 millones de años, es decir, alrededor del cinco por ciento de su edad actual. Esto la convertiría en la supernova más lejana y antigua identificada hasta ahora.

El James Webb fue programado para observar la zona teniendo en cuenta los efectos de la expansión del universo. Crédito: CORTESÍA | NASA

Los científicos explicadron que la explosión se produjo durante la llamada Época de la Reionización, una etapa temprana del universo en la que la radiación de las primeras estrellas y galaxias comenzó a transformar el gas de hidrógeno neutro, permitiendo que la luz viajara libremente por el cosmos. Este contexto convierte a la supernova en una pieza clave para entender cómo evolucionó el universo primitivo.

Cómo el James Webb logró detectar la supernova

Según explicó Scientific American, la detección fue posible gracias a una combinación de observaciones coordinadas. El evento fue identificado inicialmente por una intensa ráfaga de rayos gamma, catalogada como GRB 250314A, detectada por el satélite Space Variable Objects Monitor (SVOM), lo que alertó a la comunidad científica sobre un fenómeno extremadamente lejano.

Posteriormente, observatorios como el Neil Gehrels Swift de la NASA y el Very Large Telescope (VLT) ayudaron a establecer la enorme distancia del estallido. Meses después, el James Webb fue programado para observar la zona teniendo en cuenta los efectos de la expansión del universo, lo que permitió capturar el brillo máximo de la supernova asociada a esa ráfaga de rayos gamma.

Por qué este hallazgo es tan importante

La Agencia Espacial Europea destacó que este tipo de observaciones son extremadamente raras. De acuerdo con los investigadores, solo se han detectado unos pocos brotes de rayos gamma ocurridos dentro de los primeros mil millones de años del universo, lo que subraya el carácter excepcional del hallazgo.

Además, el análisis espectral realizado por el James Webb reveló que esta supernova presenta características muy similares a las de explosiones estelares observadas en el universo actual. Este resultado sugiere que algunas de las primeras estrellas masivas compartían propiedades con las que se formaron mucho tiempo después, lo que aporta nuevas pistas sobre la evolución temprana de las galaxias y la formación de elementos químicos en el cosmos.

