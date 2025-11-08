Científicos detectan una señal de radio proveniente del cometa 3I/Atlas

Una revelación del académico Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, ha causado gran interés en la comunidad científica internacional. De acuerdo con el portal PrimeTimer, Loeb informó que un grupo de astrónomos detectó por primera vez una señal de radio asociada al cometa interestelar 3I/Atlas, observación lograda gracias al radiotelescopio MeerKAT, ubicado en Sudáfrica.

El hallazgo, descrito como un posible indicio de actividad molecular, se produjo el 24 de octubre de 2025, cuando el objeto se encontraba a apenas 3,76 grados del Sol. Según Loeb, las observaciones revelaron líneas de absorción de radicales hidroxilo (OH) a frecuencias de 1,665 GHz y 1,667 GHz, un tipo de emisión típicamente relacionada con procesos químicos presentes en cometas activos.

Una observación inédita desde el radiotelescopio MeerKAT

De acuerdo con el informe citado por PrimeTimer, el equipo de Loeb utilizó el conjunto de 64 antenas del radiotelescopio MeerKAT, perteneciente al Observatorio de Radioastronomía de Sudáfrica (SARAO). El instrumento detectó un desplazamiento Doppler de –15,6 km/s en las líneas observadas, lo que concuerda con la velocidad orbital calculada del objeto interestelar.

📸NEW 3I/ATLAS IMAGE📸



Astronomer Frank Niebling, who operates the remote PixelSkies observatory in Spain, captured a new image of 3I/ATLAS that clearly shows the ion tail curving in the solar wind.



There was heavy lunar light interference, so these will only get more detailed.… pic.twitter.com/JnFHQ6Knts — Drew Doss (@drew4worldruler) November 9, 2025

En su publicación, Loeb señaló que este resultado representa “una oportunidad única para estudiar la composición de un visitante interestelar sin precedentes”, y destacó que la detección podría ayudar a comprender los mecanismos que generan señales de radio en cometas que provienen de otros sistemas estelares.

¿Qué es el cometa 3I/Atlas?

El cometa 3I/Atlas fue descubierto en julio de 2025 por el sistema Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) en Chile. Es el tercer objeto interestelar confirmado que atraviesa el Sistema Solar, tras el famoso ‘Oumuamua (1I) y 2I/Borisov. Su paso ha sido objeto de intenso estudio, ya que exhibe tanto características cometarias, como una cola de gas y polvo, como rasgos propios de asteroides rocosos.

Según el portal EarthSky, los científicos han seguido el trayecto de 3I/Atlas para analizar su composición y comportamiento. El reciente registro de emisiones de radio, si se confirma plenamente, podría ofrecer pistas sobre la presencia de moléculas orgánicas o sobre la interacción del cometa con la radiación solar.

Precaución y revisión científica en curso

Aunque la revelación de Loeb ha despertado entusiasmo, especialistas subrayan que el hallazgo aún no ha sido revisado por pares ni validado por organismos como la NASA o el SETI Institute. PrimeTimer indica que los datos se encuentran bajo verificación y que la comunidad científica espera la publicación formal del estudio para confirmar la autenticidad y el origen de la señal.

De confirmarse, la detección de ondas de radio procedentes de 3I/Atlas marcaría un hito en la radioastronomía moderna, al ser la primera señal registrada de este tipo proveniente de un visitante interestelar. Según Loeb, el evento sugiere que “la frontera entre lo interestelar y lo solar es mucho más activa de lo que imaginamos”.

