El supuesto primer delito espacial contra la astronauta Anne McClain podría desestimarse

El caso que alguna vez fue presentado como el posible primer delito cometido en el espacio dio un giro inesperado en días pasados cuando Summer Heather Worden, exesposa de la astronauta Anne McClain, admitió ante las autoridades haber mentido. De acuerdo con People, Worden reconoció que presentó información falsa al acusar a McClain de acceder ilegalmente a su cuenta bancaria desde la Estación Espacial Internacional (ISS).

La confesión debilitó casi por completo la narrativa que apuntaba a un delito extraterreno, y abrió la puerta a que las autoridades federales desestimen la acusación contra McClain, quien siempre sostuvo que actuó con permiso y dentro de los acuerdos financieros compartidos de la pareja.

La confesión que cambió el rumbo del caso

Según The New York Times, Worden admitió que sí había proporcionado a McClain acceso a sus cuentas bancarias desde 2015, algo que previamente negó bajo juramento. Investigadores federales descubrieron que Worden tergiversó fechas y credenciales con el fin de respaldar una acusación que ahora se considera infundada.

De acuerdo con People, Worden se declaró culpable el 13 de noviembre y enfrenta ahora un posible castigo de hasta cinco años de prisión y una multa de 250.000 dólares por presentar información falsa a las autoridades. Su declaración también dejó en evidencia que su denuncia original podría quedar completamente invalidada en la audiencia programada para febrero de 2026.

Cómo surgió la acusación contra McClain

El caso se remonta a 2019, cuando Worden tuvo acceso a registros que mostraban que McClain había iniciado sesión en su cuenta bancaria mientras se encontraba a bordo de la ISS. Worden aseguró que su ex esposa adivinó su contraseña para revisar movimientos sin autorización.

La situación llamó la atención internacional debido a la posibilidad de que se tratara del primer delito cometido fuera de la Tierra, lo que activó una investigación conjunta de la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina del Inspector General de la NASA, según detalló ABC.

Sin embargo, McClain explicó que siempre había gestionado las finanzas familiares y que lo hizo solo para comprobar que hubiera fondos suficientes para la hija que ambas criaban. Desde el inicio negó haber actuado de forma indebida.

Anne McClain, una astronauta con trayectoria destacada

McClain es una experimentada militar y piloto, graduada de West Point y veterana de combate en Irak. Se unió a la NASA en 2013 y acumuló más de 2.000 horas de vuelo en distintos modelos de aeronaves.

En 2019, su misión en la ISS estuvo muy cerca de convertirla en protagonista del primer paseo espacial exclusivamente femenino, pero la falta de un traje adecuado de su talla obligó a reasignar la actividad. Más recientemente, regresó al espacio en marzo de 2025, esta vez como comandante de la misión SpaceX Crew-10, según ABC.

Tras la confesión de Worden, el proceso podría inclinarse hacia la desestimación completa de las acusaciones contra McClain.

