Zuleyka Rivera recuerda su salida de Miss Universe Latina y lamenta la forma en cómo se despidió

Zuleyka Rivera revivió este viernes la controversia que protagonizó este año cuando decidió abandonar su rol como capitana del equipo Rubí en el reality show Miss Universe Latina, de la cadena Telemundo.

En una entrevista con Alexandra a las 12, de Telemundo Puerto Rico, explicó qué fue lo que ocurrió en la competencia que se grabó en Colombia y que ganó la dominicana Yamilex Hernández.

“Yo me había reunido anteriormente de este suceso con los productores. Había dado mi punto de vista sobre las situaciones que se estaban dando en el reality, como por ejemplo los retos que le estaban haciendo a las chicas, muchas cosas en las que yo no estaba de acuerdo”, comentó la Miss Universo 2006.

Además, comentó que se preocupó porque su nombre se viera afectado al trabajar en este proyecto. “Lamentablemente, no pudimos llegar a un acuerdo y no hay mal que por bien no venga. Lo mejor que pude haber hecho fue quedarme en mi esquina y hasta el momento sigo observando todas las cosas que siguen sucediendo”, destacó.

En la entrevista, Zuleyka Rivera prefirió no opinar del Miss Universo, que este año tuvo una edición bastante polémica con la coronación de la mexicana Fátima Bosch.

Zuleyka Rivera revive la polémica que protagonizó en Miss Universe Latina

“Creo que hay que esperar que todo en realidad pueda darse de la forma y todos podamos entender qué es lo que está realmente pasando tras bambalinas”, sostuvo.

La boricua reconoció que no le gustó la forma en como salió del reality show, pues en plena gala abandonó el set y no se despidió de las chicas a quienes asesoró durante varias semanas. Sin embargo, comentó que era una decisión que había retrasado por un tiempo.

“No iba a avalar un proyecto en el cual no me sentía cómoda porque pues no fue para eso que me contrataron”, señaló.

Zuleyka Rivera fue reemplazada por Andrea Meza, quien se encargó de acompañar a las chicas del equipo Rubí hasta el final de la competencia.

Sigue leyendo:

· Zuleyka Rivera se molesta y se va de gala de Miss Universe Latina

· Joseline Rodríguez ganó el reto de inmunidad hoy en Miss Universe Latina

· Reacciones por la eliminación de Giselle Burgos de Miss Universe Latina, El Reality