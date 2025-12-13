Atrapan a vocera de Trump citando cifras confusas de inflación para destacar logros económicos

La Casa Blanca ha utilizado comparaciones engañosas sobre la inflación para sostener las afirmaciones del presidente Donald Trump de que la economía estadounidense está caminando gracias a su agresiva política proteccionista de aranceles masivos. Sin embargo, la inflación interanual se ha mantenido de manera sostenida en 3.0%, por encima del 2% establecido como meta por la Reserva Federal (Fed) para 2025.

Pero, las propias estadísticas económicas del gobierno refutan esta afirmación, mientras que varios voceros han presentado estadísticas manipuladas para confundir la realidad económica actual, tal como ocurrió con la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

En el reporte más reciente de inflación interanual, que corresponde al mes de septiembre, antes de la suspensión de información oficial por el cierre del gobierno, el dato permanece en 3% interanual, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor.

Estas cifras confirman que a ocho meses de su gobierno, la administración Trump no ha podido revertir la tendencia, pese a sus afirmaciones triunfalistas de que “la inflación se ha detenido” y que había heredado “la peor inflación en la historia de nuestro país”.

NEW: Karoline Leavitt clashes with CNN's Kaitlan Collins over inflation in America:



"My predecessor stood up at this podium and she said, 'Inflation doesn't exist.' She said 'The border was secure.'"



"People like you just took her at her word and those were two utter lies."… pic.twitter.com/V6u6EsyT5W — Fox News (@FoxNews) December 11, 2025

Cifras contra realidad de la inflación en 2025

Uno de los reportes más recientes provino de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, este jueves:

Kaitlan Collins, presentadora de CNN y jefa de corresponsales de la Casa Blanca, le señaló a Leavitt que la inflación está aproximadamente en el mismo punto donde estaba el año pasado, que los precios de los comestibles sí han subido y que las señales económicas son mixtas.

Sin embargo, Leavitt refutó: “La inflación ha bajado respecto de donde estaba, según el IPC general; se ha desacelerado a un promedio del 2.5 %. Esto es menos de lo que heredó el presidente de 2.9% en enero. Así que vamos en la dirección correcta, y habrá más por venir”.

Pero de acuerdo con las cifras oficiales, la inflación no está “yendo en la dirección correcta”, a la espera del reporte correspondiente a noviembre que se publicará la próxima semana. Sin embargo, septiembre fue el quinto mes consecutivo en que la inflación interanual aumentó respecto al mes anterior, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor: 2.3% en abril, 2.4% en mayo, 2.67% en junio, 2.7% en julio, 2.9% en agosto y, de nuevo, 3.0% en septiembre.

Para refutar estas cifras, Leavitt insistió posteriormente que la inflación actual era de 2.5%, pese a la evidencia de las cifras: “No, es 2.5%. Es 2.5%, el promedio del IPC ahora; lo tengo enfrente de mí: En los primeros ocho meses del presidente Trump en el cargo, la inflación, medida por el Índice de Precios al Consumidor general, se ha desacelerado a un ritmo promedio de 2.5%”.

Sin embargo, la vocera se refirió a resultados mensuales distintos a enero, el mes en el que se hizo la comparación y recorrió los resultados de febrero a septiembre, pero de acuerdo con expertos, no es una comparación equivalente, ya que el promedio de ocho meses subestima convenientemente la situación actual, ya que se beneficia con porcentajes más bajos registrados en los primeros meses del año, justo después de que Trump anunciara sus aranceles globales a principios de abril. La inflación comenzó a acelerarse en mayo.

Reporter: You acknowledge that CPI when you took office was 3%. In September, the last month which we have data, it was also 3%.



Leavitt: No, it's 2.5%.



Reporter: Not in September. It's 3%. pic.twitter.com/jSio3IEVWo — Acyn (@Acyn) December 11, 2025

Además, el análisis de la CNN indica que este porcentaje del 2.5% interanual que reporta Leavitt, ni siquiera es un “promedio aritmético simple”, ya que la cifra correcta de los últimos ocho meses de tasas de inflación interanual es 2.7%, y la propia Casa Blanca utilizó esta cifra en un gráfico en redes sociales a finales de noviembre y que la propia Leavitt citó este jueves.

Aunque la Casa Blanca aclaró más tarde que Leavitt se había referido a una tasa “anualizada” de ocho meses cuando mencionó la cifra de “2.5%” y que ella misma no usó la palabra “anualizada”.

Al comparar los resultados de inflación entre los mandatos de Biden y este de Trump, la comparación es convenientemente engañosa:

“El gráfico decía 9.1% de inflación bajo Biden” y “2.7% de inflación bajo el mandato de Trump”, pero era una comparación falsa, ya que el dato era un promedio de ocho meses contra el de uno solo de la presidencia de Biden, correspondiente a junio de 202 y no informó que la inflación se desplomó hasta 3.0% para junio de 2023 y siguió bajando hasta más del 2.4 % en septiembre de 2024

Leavitt reiteró que su comparación era válida, y que “bajo los dolorosos años de Biden, la inflación alcanzó un récord del 9%”, mientras que bajo Trump, “la inflación ha caído a un promedio de solo 2.7%”. Ninguno de esos números es falso, pero Leavitt no señaló que estaba comparando ‘peras con manzanas’, ya que el promedio de Biden correspondía a un solo mes, unos dos y medio años antes de que Trump regresara al cargo, mientras que la de Trump era un promedio de ocho meses.

Sigue leyendo:

– Precios del gas natural se disparan: ¿Cómo afectará tu factura este invierno?

– Acusan a Instacart de cobrar precios variables de hasta $1,200 por productos similares

– Los aranceles de Trump encarecen regalos navideños en $1,200 por familia