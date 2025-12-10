Fed aplica un tercer recorte consecutivo a las tasas de interés y confirma que hará una pausa

La Reserva Federal (Fed) confirmó este miércoles su decisión de recortar la tasa de interés de referencia por tercera ocasión consecutiva en el año, en la última reunión del 2025, aunque anticipó que no habrá más recortes, en los próximos meses.

El recorte ocurrió tal como se esperaba de un cuarto de punto para quedar en un rango de 3.5% al 3.75%, para quedar en el nivel más bajo desde finales del 2022.

Sin embargo la decisión de no continuar recortando las tasas puede provocar una nueva oleada de críticas por parte del presidente, Donald Trump, que insiste en continuar con esta política monetaria.

En un momento más información.

Sigue leyendo:

– Mercado laboral en EE.UU.: despidos alcanzan casi 1.9 millones en octubre, la peor cifra desde enero de 2023

– Hipotecas a largo plazo: la tasa promedio desciende al 6.19% en EE.UU.

– La confianza del consumidor estadounidense da señales de optimismo tras 5 meses de caída