Precios del gas natural se disparan: ¿Cómo afectará tu factura este invierno?

A medida que avanza la temporada invernal, comienzan a presentarse temperaturas históricamente bajas, provocando incrementos drásticos en los precios del gas natural y la electricidad, alcanzando $4.30 por millón de BTU, lo que encarecerá las facturas mensuales de millones de hogares por el costo de la calefacción en las próximas semanas.

De acuerdo con los últimos informes de la Administración de Información Energética (EIA), el precio del gas natural en el centro de referencia Henry Hub aumentará sustancialmente esta temporada invernal, por encima de las estimaciones de meses anteriores.

Ese incremento está directamente ligado al clima invernal más duro de lo esperado, aumentando la demanda de calefacción en regiones ampliamente dependientes del gas, combinada con que una parte importante del gas producido en Estados Unidos se destina a la exportación como gas natural licuado (LNG), reduciendo la oferta para el mercado interno.

“Esta es una demanda que no creo que el mercado realmente anticipara hasta hace apenas un año”, advirtió Patrick Rau, vicepresidente de investigación en Natural Gas Intelligence, sobre el impacto del aumento en las exportaciones en los precios al consumidor nacional.

El precio del gas natural en Estados Unidos ha aumentado abruptamente en las últimas semanas, ubicándose alrededor de USD 5 por MBTU.



El marcador Henry Hub, referencia clave para Norteamérica, pasó rápidamente de niveles cercanos a USD 3/MBTU a valores superiores a USD 5/MBTU.

Los pronósticos de un invierno particularmente atípico

Si bien, la EIA estima que las temperaturas serán más templadas para comienzos de 2026 permitiendo que los precios del energético se moderen, hay una alerta crítica por bajas temperaturas durante los últimos días del año. Esto provocará que un incremento en el consumo de gas, incluso muy pequeño, se convertirá en curvas de precios más pronunciadas si se combina con menos disponibilidad o interrupciones en la cadena de suministro.

De confirmarse este pronóstico, los bolsillos de las familias se verán todavía más comprometidos por la temporada navideña, con precios elevados en energéticos o el aumento en el costo de la vida, por la inflación que está consistentemente por encima de la meta del 2% establecida por la Reserva Federal (Fed).

Pero el precio del gas no solo aumentará por la mayor demanda para la calefacción, ya que también se utiliza para la generación eléctrica, por lo que también provocará incrementos en las facturas de electricidad y afectar a industrias vinculadas con el costo de los energéticos. Esto ha ocasionado que desde fines de septiembre, el precio de los futuros del gas natural se ha incrementado 39% su nivel más alto desde diciembre de 2022.

El gobierno intenta moderar el incremento en el precio de los energéticos

Sobre la situación crítica en los precios de los energéticos, el presidente Donald Trump ha reiterado su intención de bajar los precios de la energía, con un resultado tangible en los precios de la gasolina en las estaciones de servicio.

“Todo ese dinero que el consumidor está ahorrando en gasolina podría verse absorbido por el precio disparado del gas natural”, dijo Andy Lipow, presidente de la firma de consultoría Lipow Oil Associates a la CNN.

El precio en el gas natural ha tenido fluctuaciones importantes: La semana pasada se dispararon y esta semana cayeron hasta 13%. Sin embargo, el precio promedio es casi 50% más caro que en el mismo periodo del año pasado. Debido a esta volatilidad, los analistas señalan que no está claro si seguirán retrocediendo o volverán a tener una escalada.

Se proyecta una fuerte alza en el precio del gas natural en Estados Unidos, principal fuente de suministro de gas importado para Colombia.



Actualmente, el precio de referencia Henry Hub se ubica en torno a los USD 3 por millón de BTU (USD/MMBtu) en el tercer trimestre.

Además, las proyecciones del Gobierno no prevén una bajada drástica en el precio del gas en el corto plazo. La EIA aumentó este martes alrededor de 10% su previsión de precios del gas natural respecto de su estimación de noviembre, citando una “ola de frío” que incrementará la demanda de calefacción.

Comienzan a subir las facturas por calefacción y electricidad

En 2024, el precio promedio por millón de BTU fue de $2.19. Para este año, el precio se elevó a $3.56 este año y estimó un precio de $4.01 para 2026. Con estos costos, los hogares que usan gas natural para calefacción tendrán que pagar hasta 3% más en los precios de calefacción este invierno, según la EIA. Por ello, el organismo estimó también que el consumo se reducirá un 2%.

Los mayores incrementos se esperan en la región noreste (4%) y el medio oeste (7%), mientras que en el oeste se espera que los precios se mantengan estables y se reduzcan hasta 3% en el sur.

Según datos federales, el gas natural se utiliza para generar alrededor del 40% de la electricidad en Estados Unidos, más que lo que se produce con carbón o energía nuclear combinadas, por lo que el aumento en su precio, también ha elevado los costos residenciales por electricidad.

Los precios residenciales subieron 7.4% entre septiembre de 2025, respecto al mismo mes del 2024. Eso es más del doble de la tasa de inflación. Pero el impacto ha sido mayor en algunos estados: Virginia (9%) y Nueva Jersey (21%).

Pero además, los productores de gas natural no desean aumentar drásticamente la producción, porque podría provocar un exceso de oferta y, como consecuencia, un desplome en el precio.

“Se han visto muy perjudicados antes. Nadie quiere que eso vuelva a suceder. Hay un cierto grado de renuencia”, dijo Robert Yawger, especialista en materias primas de Mizuho Securities.

Por el lado de la demanda, un fenómeno relativamente nuevo es que una parte significativa del gas natural producido en Estados Unidos se está enviando al extranjero como gas natural licuado (LNG).

La EIA prevé que las exportaciones de LNG promedien 16,300 millones de pies cúbicos por día el próximo año, un aumento del 37 % con respecto a 2024.

Finalmente, el auge de la Inteligencia Artificial están consumiendo enormes cantidades de energía, incluido gas natural: “Esta es una demanda que no creo que el mercado realmente anticipara hasta hace apenas un año”, dijo Patrick Rau, vicepresidente sénior de investigación y análisis en Natural Gas Intelligence.

