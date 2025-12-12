Cacería policial de yerno de pareja latina apuñalada en Nueva York: esposo murió, mujer grave

Un hombre está siendo buscado como sospechoso de haber apuñalado a sus suegros, matando al hombre y dejando gravemente herida a la mujer anoche en un hogar en Brooklyn (NYC).

La identidad del yerno no ha sido revelada. Ambas víctimas fueron llevadas al Brookdale University Hospital Medical Center. El fallecido fue identificado como Juan Manuel Galicia, de 49 años. Su esposa de la misma edad sigue recluida en estado crítico con múltiples heridas de arma blanca, reportó New York Post.

Los investigadores afirman que, poco después del apuñalamiento, el sospechoso llamó a un familiar y le dijo: “Ya me encargué de tus padres”, citó ABC News. Esa persona alertó a otro pariente, quien llamó al 911. La Policía de Nueva York acudió a la casa ubicada en 1277 East 69th St, vecindario Bergen Beach, alrededor de las 7:30 p.m. del jueves. Desde entonces buscan a un hombre de unos 30 años, de 5’6″ (1,68 m de altura) y a un auto Toyota Rav4 azul de 2019 que fue visto huyendo de la zona tras el incidente, destacó NBC News.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

A fines de noviembre Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo. Además un joven de 26 años fue acusado del intento de homicidio de la amiga que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

Igualmente en noviembre Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de balearse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). En marzo Johnette Booker fue sentenciada a 20 años de cárcel por golpear brutalmente y someter a ahogamiento a su primo autista quinceañero causando su muerte cuando estaba de vacaciones en su apartamento en el Upper West Side de Manhattan (NYC), hecho que la jueza calificó como el caso más triste de su carrera.

En 2024 Eduardo Vega se declaró culpable de matar a su yerno Rosahne McLaren en la entrada de la casa que la familia extendida compartía en Long Island (NY). En 2019 un hombre de 31 años fue apuñalado fatalmente durante una disputa con su suegro en un edificio residencial en Queens.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda