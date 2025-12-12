Homicidio en tiroteo afuera de bodega en Queens, Nueva York

Un tiroteo ocurrido ayer frente a una bodega en Queens dejó a un joven muerto y a otro herido.

La Policía de Nueva York informó que dos hombres, uno de 28 años y otro de 27, fueron baleados frente a una bodega ubicada en el número 57-18 de la calle 108 en Corona. Sus nombres y posible vínculo no han sido divulgados.

El hombre de 27 años recibió un disparo en el pecho y fue trasladado al Hospital Jamaica en estado crítico y posteriormente falleció a causa de las heridas. La otra víctima recibió un balazo en la pierna y fue trasladado al NYC Health + Hospitals/Queens en condición estable, reportó ABC News.

La investigación continúa abierta. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Violencia frecuente en bodegas

El interior y los alrededores de las bodegas en Nueva York son con frecuencia escenas de crímenes, tanto robos como homicidios y ataques a empleados, denuncia frecuentemente la Asociación de Bodegas Unidas (UBA).

La semana pasada un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. En noviembre un hombre golpeó a una mujer mayor en una bodega en El Bronx (NYC).

En septiembre Gerry Hill (59) murió tras una aparente discusión en una bodega en Brooklyn (NYC). A principios de agosto Diego Sandoval Nava (33) murió apuñalado en la bodega donde trabajaba a media tarde en Brooklyn (NYC). A mediados de julio una adolescente de 17 años fue arrestada como sospechosa de seguir a otra menor hasta una bodega en El Bronx (NYC) y apuñarla allí mortalmente en medio de una pelea. También ese mes en ese condado Pedro Cruz (27) fue arrestado como sospechoso de haberle disparado fatalmente a su amigo Víctor Bautista en medio de una pelea a la entrada de una bodega.

En junio un cliente fue apuñalado varias veces y golpeado con un paraguas por una pareja mientras esperaba su comida en una bodega en El Bronx. Previamente un niño de 13 años fue arrestado como sospechoso de matar a Daoud “David” Marji cuando visitaba una bodega en ese condado donde había sido empleado. Una segunda víctima, Tania Tubón (33), también recibió un balazo en la cadera en el mismo incidente, mientras estaba acompañada de sus dos hijos menores de edad, pero logró sobrevivir.

A principios de mayo un hombre recibió un corte en la cara y un disparo en el hombro a media tarde también dentro de una bodega en El Bronx. Días antes una persona murió tras ser apuñalada seis veces por la espalda por varios atacantes tras una discusión en una bodega en Harlem (Manhattan, NYC).

En abril Jaia Cruz (24) se declaró culpable de homicidio por el apuñalamiento de un cartero del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en una bodega también en Harlem. Igualmente ese mes un joven murió y otros dos resultaron heridos en un triple apuñalamiento en una bodega en el Alto Manhattan (NYC).

En marzo de 2024 Daquan David fue arrestado como sospechoso de balear fatalmente en la cabeza a Nazim Berry, empleado de una bodega en Brooklyn (NYC), en medio de una supuesta discusión por un cigarro.

En mayo de 2024 un supuesto ladrón de cerveza murió tras ser acuchillado por el empleado de una bodega en Queens. En otro caso similar, en julio de 2022 el dominicano José Alba fue arrestado por el apuñalamiento fatal de Austin Simon (35) en una discusión por el pago de una bolsa de papas fritas. Lo absolvieron días después cuando se determinó que había actuado “en defensa propia”, en medio de una polémica por la inseguridad en las bodegas de la ciudad.

En junio de 2018, dentro de una bodega en El Bronx, se cometió uno de los crímenes más violentos en la historia reciente de Nueva York: la muerte por acuchillamiento grupal del quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán Feliz, quien fue confundido por pandilleros que buscaban venganza.