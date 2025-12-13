Pareja latina acuchillada en su hogar en Nueva York: ex yerno detenido

Albert Torres fue detenido y acusado de apuñalar a sus ex suegros en su hogar en Brooklyn (NYC), causando la muerte del hombre y dejando gravemente herida a su esposa.

Torres, de 35 años, fue detenido ayer, horas después del doble crimen sucedido la noche del jueves en su casa ubicada en 1277 East 69th St, cerca de M Avenue, en el vecindario Bergen Beach. Fue acusado de ultimar a Juan Manuel Galicia e intentar matar a su esposa, cuyo nombre no ha sido divulgado.

El sospechoso, quien vive en Sunset Park, huyó del lugar en una camioneta Toyota azul. Mientras escapaba llamó a otro familiar y le dio un mensaje escalofriante. “Ya me encargué de tus padres”, dijo antes de colgar, según fuentes policiales.

Ese familiar, presa del pánico tras recibir la amenazante llamada, se comunicó con otro pariente, quien llamó al 911. Los servicios de emergencia trasladaron a la pareja al Brookdale Medical Center, donde Galicia falleció. Su esposa permanecía en estado crítico ayer.

Ambas víctimas de 49 años fueron apuñaladas repetidamente. El motivo del doble apuñalamiento no se ha revelado de inmediato. Los vecinos de la tranquila calle arbolada escucharon el violento ataque.

“Escuché a una mujer gritar y luego no escuché nada más”, dijo un vecino al Daily News que prefirió permanecer en el anonimato. “Fue un grito agudo, un solo grito, y luego no escuché nada… Pensé que tal vez alguien había sido atropellado por un auto”.

Galicia y su esposa salieron tambaleándose y sangrando de su casa al frío de la noche, buscando ayuda desesperadamente, dejando rastros de sangre en el auto de un vecino que estaba estacionado en la entrada compartida. “No sé cómo pudieron caminar tanto con esas heridas”, dijo el vecino. “Pero caminaron para intentar conseguir ayuda”.

“Eran una pareja encantadora. No molestaban a nadie”, dijo otro residente. “Es impactante”. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada un hombre y una mujer murieron apuñalados en una bodega en Long Island (NY) y su hijo de 30 años fue detenido como sospechoso. Además Durran Morgan fue hallado culpable de matar a tiros de su sobrino de 25 años durante una barbacoa familiar en St. Albans, Queens (NYC).

A fines de noviembre Emily Finn, joven de 18 años, murió baleada en Long Island (NY) dentro de la casa de su ex novio, quien luego se disparó a sí mismo. Además un joven de 26 años fue acusado del intento de homicidio de la amiga que lo había invitado a su casa para la cena de Acción de Gracias en un apartamento del Bajo Manhattan (NYC).

Igualmente en noviembre Kaseem Stukes (44) mató a su anciana madre, su hija y al novio de la joven antes de balearse a sí mismo, dejando cuatro muertos en un escalofriante episodio de violencia doméstica en un apartamento de vivienda pública (NYCHA) en El Bronx.

En octubre Shawn Lichtfuss fue hallado muerto en su celda en Nueva Jersey tan solo un día después de que un jurado lo declarara culpable de haber matado a su esposa Stefanie Caraway. También ese mes un joven de 27 años fue detenido tras presuntamente apuñalar mortalmente a su suegra y herir a su cuñado y a sí mismo antes de provocar un incendio en un hogar en Queens (NYC).

En septiembre Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). En marzo Johnette Booker fue sentenciada a 20 años de cárcel por golpear brutalmente y someter a ahogamiento a su primo autista quinceañero causando su muerte cuando estaba de vacaciones en su apartamento en el Upper West Side de Manhattan (NYC), hecho que la jueza calificó como el caso más triste de su carrera.

En 2024 Eduardo Vega se declaró culpable de matar a su yerno Rosahne McLaren en la entrada de la casa que la familia extendida compartía en Long Island (NY). En 2019 un hombre de 31 años fue apuñalado fatalmente durante una disputa con su suegro en un edificio residencial en Queens.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda