El mexicano Marco Garcés seguirá como director del Celta de Vigo

El fútbol mexicano recibió buenas noticias la noche de este jueves luego de confirmarse que el Celta de Vigo de LaLiga de España extendió el contrato de Marco Garcés como su director de fútbol hasta el año 2030 con el objetivo de seguir creciendo como institución para luchar por hacerse con un cupo dentro de las competencias europeas e incluso lograr un título de campeones.

Esta información la dio a conocer el club a través de un comunicado de prensa difundido en sus redes sociales, donde destacaron el compromiso de Garcés y lo emocionados que se sienten por mantenerlo dentro de sus filas para encargarse del buen rendimiento de la institución.

“El Celta y Marco Garcés han alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato del director de Fútbol hasta junio de 2030, fortaleciendo de esta manera la apuesta en un proyecto deportivo ambicioso y en plena expansión sustentado en una metodología que está transformando todas las categorías del fútbol celeste”, expresó la institución en su comunicado.

“Desde su llegada, Garcés ha situado A Canteira en el centro de la planificación deportiva, impulsando una profunda reorganización del Área Deportiva con el objetivo de reforzar la estructura interna, acelerar procesos y optimizar el rendimiento global de la entidad. Esta dinámica de trabajo, basada en la coordinación entre las diferentes áreas, ha permitido avanzar de forma notable en apenas dos temporadas, favoreciendo la proyección del talento en todos los niveles”, agregan.

Garcés llegó al Celta de Vigo en diciembre del año 2023 y tenía contrato vigente hasta el 2026, teniendo el objetivo de ayudar al equipo a mejorar en todos sus aspectos; ante los positivos resultados la organización decidió extenderlo y el hecho ocurre solo unos días después de la contundente victoria 2-0 ante el Real Madrid.

“Gracias a esta aceleración de procesos, varios jugadores formados en A Canteira han debutado en la élite del fútbol español, mientras que numerosos juveniles han dado el salto al Celta Fortuna, un aumento de la competitividad y el rendimiento del talento que ha ido progresando de manera natural en los diferentes eslabones de la estructura formativa del club”, enfatiza el club.

“Más allá del plano deportivo, Marco siempre ha demostrado un compromiso ejemplar con el club esforzándose por empaparse con los valores celestes. Desde el primer día, se ha interesado por conocer las raíces, la cultura y la tradición gallega con el objetivo de integrarse plenamente en la filosofía del club, un vínculo con el que se ha ganado el respeto y el cariño de la afición celeste. Con su continuidad hasta 2030, el Celta reafirma su apuesta en un proyecto deportivo sólido, basado en la estabilidad y la ambición deportiva con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del club y la proyección de talento en los próximos años”, concluye el comunicado.

Historia de Garcés

Marco Antonio Garcés nació en la Ciudad de México el 7 de noviembre de 1972 y su pasión por el fútbol lo llevó a convertirse en mediocampista de varios clubes mexicanos como la Máquina de Cruz Azul, Chivas de Guadalajara, Tuzos de Pachuca y Tecos, llegando además a ser elegido para formar parte de la selección mexicana en varias oportunidades.

Luego de su retiro inició su etapa como directivo con el Club Pachuca, institución a la que llegó a ser director deportivo posteriormente. Años después su talento lo llevaron a formar parte del Manchester United y el Liverpool de la Premier League, para luego convertirse en director de operaciones de Los Angeles Football Club de la MLS, equipo que luego le abrió las puertas para irse al Celta.

