Antonio Mohamed habla sobre la opción de tener a Alexis Vega en la final

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio ‘Turco’ Mohamed, se mostró molesto por la derrota 1-0 que sufrieron ante los Tigres de la UANL en el partido de ida de la final correspondiente al torneo Apertura 2025 de la Liga MX, partido en el que no lograron demostrar su buen fútbol y que ahora los obliga a ganar por goleada en la vuelta para alcanzar el ansiado bicampeonato.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a este encuentro, el estratega argentino habló sobre los retos que tendrán sus jugadores para el próximo partido ante los Tigres y especialmente el delantero Alexis Vega, de quien ofreció detalles sobre si participará en dicho encuentro para ayudar al equipo a tener un mejor rendimiento ofensivo para anotar los goles necesarios.

Mohamed consideró que es un partido diferente a los que han disputado anteriormente y por eso deben implementar unas estrategias de juego diferentes para poder concretar el triunfo y así empezar una hegemonía en el balompié azteca.

“Es una serie que está totalmente abierta, nosotros vamos a jugar un partido en nuestra casa, sabiendo que estamos abajo del marcador. Ya hemos tenido esta situación, en varios momentos de la liguilla, y el equipo se ha se ha sobrepuesto, entonces, esperemos que sea esta vez igual que en las otras que en las otras. Así que nosotros sabemos nuestra cancha cómo es, con la velocidad de la pelota, con altura, y, bueno, veremos a ver cómo se presenta el juego”, explicó.

Toluca, Estado de México, 26 de octubre de 2025. Alexis Vega y Antonio Mohamed “Turco”, director Técnico , durante el partido correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Diablos Rojos del Toluca y los Tuzos del Pachuca, realizado en el estadio Nemesio Diez. Foto: Imago7/ Arturo Hernandez

“Es diferente a la otra, porque acá tenemos que hacer dos goles para ser campeones, ¿no? Pero igual es un resultado, diríamos, malo, entre comillas. No es tan malo. Entonces, si te lo di al revés, que teníamos que venir a jugar acá con un gol a favor, seguramente el entrenador de del otro equipo diría lo mismo. Es, la serie está abierta, tenemos la posibilidad, porque jugamos en casa. Así que, bueno, nosotros todos conocen nuestra fortaleza, que es en Toluca, así que no está muerto quién pelea, y así vamos a ser nosotros”, afirmó.

Presencia de Alexis Vega

El entrenador concluyó sus declaraciones detallando que Alexis Vega será sometido a una serie de exámenes en estas horas para poder determinar si estará disponible para el partido ante los Tigres y así poder ayudarlos a sumar un triunfo.

“Vamos a esperar, tenemos tres días más. Él (Alexis Vega), hace ya varios días que viene entrenando, él tiene muchas ganas de estar, veremos, va ver mañana un entrenamiento, el sábado otro, y después decidiremos. Él también se conoce y él va ser el que va el que va a decidir si puede estar o no. Así que yo creo que es, piensa en el equipo, y si nos puede ayudar, seguramente va querer estar”, puntualizó.

