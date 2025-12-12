Carl Froch advierte a Jake Paul sobre el riesgo que representa Anthony Joshua

El antiguo campeón mundial, Carl Froch, se ha unido a una larga lista de voces certificadas dentro del pugilismo mundial que consideran bastante negativo el combate entre el youtuber estadounidense Jake Paul, y el británico Anthony Joshua; esto debido a que el antiguo campeón mundial tiene un mayor peso, altura y condiciones físicas que podrían causarle mucho daño en caso de no controlarse.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para gameshub.com, donde aseguró que el norteamericano podría recibir mucho daño debido a que no ha estado haciendo un sparring “de verdad” con las figuras de peso pesado que tiene ayudándolo en su preparación, como son Lawrence Okolie, Frank Sanchez y Jared Anderson.

“Y como no es una exhibición, no pueden poner acuerdos raros, porque es ilegal. Así que tiene que ser una pelea real y todo aficionado que sabe cómo funciona el boxeo sabe que si AJ entra con Jake Paul y realmente lo intenta, la pelea no dura ni un minuto. Porque en cuanto AJ conecte ese uno-dos…”, expresó.

McGregor pide que no se realice el Paul vs Joshua. Crédito: Lynne Sladky | AP

Las palabras del antiguo campeón mundial surgen debido al nocaut que le propinó Joshua a un peleador como Francis Ngannou, siendo el encargado de enviarlo a la lona en el primer asalto y posteriormente lo tumbó en dos ocasiones más en el segundo asalto para luego quedarse con el triunfo de forma letal; Froch consideró que esta derecha es tan peligrosa que podría hasta “partirle el cuello” a Paul.

“La pelea con Ngannou y lo que le pasó a Francis, que llevó a Tyson Fury a ocho asaltos. Mira cómo terminó esa pelea. Si AJ le mete ese derechazo a Jake Paul, podría hasta partirle el cuello. Y ahí se acabó todo. Sería el fin, y sería malo para el deporte”, añadió Froch en sus declaraciones.

Hace unos días Jake Paul presumió que estaba haciendo sparring con los ya mencionados peleadores de los pesos pesados para encarar su próximo combate ante Joshua, aunque hasta la fecha no se ha difundido ningún video sobre uno de estos entrenamientos, por lo que muchos creen que no esté lo suficientemente preparado para su duelo.

“Ellos no están haciendo sparring con el maldito Jake Paul. Lo único que hacen es moverse con él, marcarlo con un jab y esas cosas técnicas. No están haciendo sparring de verdad con él. Lawrence Okolie es un pegador bastante sólido, ahora está enorme. Jake Paul no tiene el nivel para guantear con él. Así que quiero ver las grabaciones, quiero ver el sparring, y entonces lo creeré”, concluyó Froch.

