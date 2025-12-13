Galilea Montijo se unió a Bad Bunny en su tercer show en CDMX

Galilea Montijo sorprendió a sus fans al compartir en sus redes sociales un momento muy especial junto a Bad Bunny. La conductora del programa “Hoy” reveló que había recibido la invitación para ser parte del show del artista puertorriqueño, quien ha conquistado a millones en todo el mundo con su música urbana.

En la publicación, Montijo mostró cómo apareció en “La Casita”, uno de los segmentos más esperados y polémicos del show del Conejo Malo. Durante la participación de él en ese espacio, la mexicana no dudó en unirse a la celebración. Con entusiasmo, bailó y cantó junto al artista, quien se ha consolidado como uno de los máximos exponentes de la música urbana a nivel internacional.

La interacción generó revuelo en redes sociales, donde los fans aplaudieron la espontaneidad y buena energía de Montijo en ese momento. La colaboración fue una sorpresa para muchos, ya que se ha vuelto común ver a figuras mexicanas participando en ese segmento del artista. Este tipo de apariciones en “La Casita” se ha convertido en una tradición del show del Conejo Malo, donde diversas celebridades mexicanas han sido invitadas.

La noche del viernes 12 de diciembre, fueron Galilea Montijo y Karol Sevilla las que tuvieron ese honor. Sin embargo, no es la primera vez que Bad Bunny invita a famosos de México: en su concierto del jueves 11, estuvieron en ese mismo espacio Diego Boneta y su novia, Renata Notni, además de figuras como Ana de la Reguera y Bárbara del Regil.

Los próximos shows de Bad Bunny en México están programados para los días 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre. La expectativa por sus presentaciones ha crecido, no solo por su música, sino también por la cercanía que ha establecido con artistas y celebridades mexicanas. Diversos medios y seguidores están atentos a qué otras sorpresas traerá el artista en su visita al país.

Bad Bunny continúa siendo uno de los artistas más relevantes del momento. La interacción con figuras mexicanas como Galilea Montijo y Karol Sevilla demuestra la influencia que tiene en diferentes ámbitos del entretenimiento. Sin duda, su presencia en México sigue dejando huella, generando expectativa y entusiasmo entre sus seguidores.

