¡Grinch navideño! Captan a empleada postal robando tarjetas de regalo en Long Island

Una empleada postal de Long Island, identificada como Jovanni Jamison-Lewis, enfrenta múltiples cargos tras ser captada robando tarjetas de regalo y boletos de lotería. La investigación ha revelado cómo este tipo de prácticas, cada vez más frecuentes, han generado inquietud en la comunidad, en plena temporada navideña.

El fiscal de distrito del condado de Suffolk, Raymond Tierney, aseguró que Jamison-Lewis, de 35 años y residente de Mastic Beach, fue captada por las cámaras de vigilancia mientras sacaba dos sobres del correo saliente en la oficina de correos de Oakdale, Nueva York.

Cada sobre contenía una tarjeta de felicitación y regalos para los destinatarios: una tarjeta de regalo de TJ Maxx y el otro, tres billetes de raspadito de la Lotería del Estado de Nueva York.

Para sorprenderla, se implementó una investigación de varios meses, a cargo de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Suffolk y la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de EE.UU. (USPS OIG) e incluyó el envío por correo una tarjeta de regalo que luego fue rastreada y utilizada por la acusada.

La mujer que robó la Navidad en la Oficina de Correos

Una vez que sacó la tarjeta de regalo y los billetes de lotería, la mujer volvió a colocar las tarjetas de felicitación en sus sobres y las devolvió al correo saliente, dijeron los fiscales.

Al día siguiente, las cámaras volvieron a captarla, supuestamente usando la tarjeta de regalo robada de TJ Maxx en la tienda de Port Jefferson. Los investigadores afirmaron haber recuperado los artículos que supuestamente compró con la tarjeta al momento del arresto.

“Queremos que la gente disfrute de las fiestas de forma segura y, en el caso de aquellos malhechores que quieran explotar a nuestros ciudadanos y robarles sus propiedades, los haremos responsables pase lo que pase”, afirmó Tierney.

Jamison-Lewis fue arrestada el 24 de noviembre y, según las autoridades, en ese momento tenía dos cartas robadas escondidas en sus pantalones y cuatro más en su bolso. Los investigadores registraron su casa y su vehículo, donde presuntamente hallaron 20 cartas más.

Long Island postal worker accused of stealing gift cards from mail while on the job



Jovanni Jamison-Lewis, 35, was caught red-handed on surveillance video taking two envelopes out of the outgoing mail at the Oakdale post office.https://t.co/D5UeFcM3fo — Lady Liberty (@Gally198504) December 13, 2025

La sospechosa fue procesada la mañana de este viernes, bajo los cargos de hurto mayor, posesión criminal de propiedad robada y mala conducta oficial. Luego del arresto, tuvo que renunciar a su trabajo y permanece libre bajo fianza, mientras espera comparecer ante un tribunal en enero.

Aunque el fiscal del distrito de Suffolk agregó que en este periodo, cualquier persona que crea que fue víctima de Jamison-Lewis debe informarlo al número (631) 853-4626.

Para reportar incidentes similares de robo de correo o fraude postal, también puedes dar aviso a la Oficina del Inspector General del USPS en su sitio oficial en uspsoig.gov o ante el USPIS para presentar una denuncia.

El robo postal en EE.UU. en 2025

En lo que va del 2025, las autoridades estiman que más de 104 millones de paquetes fueron robados en el país, generando pérdidas por aproximadamente $15,000 millones para los consumidores. Las personas que viven en apartamentos y condominios son tres veces más propensas a de sufrir robos de paquetes que las que viven en casas unifamiliares.

Aparte del robo de paquetes, el robo de correo tradicional (cartas) sigue siendo un problema grave, principalmente por el aumento del fraude con cheques (‘check washing’), al punto que solo durante la primera mitad del año fiscal 2025, cerraron 872 investigaciones internas de robo de correo.

Los robos a carteros y buzones comunitarios han experimentado aumentos significativos en los últimos años, a manos de bandas criminales que a menudo se dirigen a instrumentos financieros como cheques, tarjetas de crédito y débito

Las estimaciones indican que cada día se registran unos 250,000 incidentes de robo de paquetes en el país, con un impacto económico total, incluyendo pérdidas de consumidores y minoristas, por $37,000 millones, con un valor promedio de $143 dólares por paquete, un 8% más que en 2024.

Sin embargo, el Servicio Postal informó que, por primera vez en años, el número de incidentes estimados mostró una ligera disminución (13%) con respecto a 2023, lo que sugiere que las medidas de prevención podrían estar funcionando.

Sigue leyendo:

– Jugadora de lotería usa curiosa estrategia al jugar raspadito y gana $100,000

– Por qué diciembre se vuelve una carga emocional para las mamás

– ChatGPT revela cuáles son los 5 caprichos navideños que valen la pena