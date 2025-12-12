Llamado a aumentar apoyo a adultos mayores y vulnerables víctima de explotación financiera

Buena parte de los adultos mayores que viven en Nueva York tristemente no tienen una vida de “jardín de rosas”. Y es que más allá de que el 40% de los neoyorquinos mayores de 60 años tiene dificultades para pagar al menos una de sus facturas mensuales y casi el 30% la ve dura para comprar alimentos saludables y asequibles, los neoyorquinos de avanzada edad también son presa fácil de avivatos y ladrones que terminan quitándoles el dinero o dejándolos con cuantiosas deudas.

Y justo ahora que se acercan las fiestas de fin de año, donde gente inescrupulosa quiere “pescar en río revuelto”, el llamado a los adultos mayores es a tener más cuidado para no caer en estafas y llevarse “sorpresitas desagradables”, como asegura el dominicano Hernán Montealegre, de 74 años. El antiguo taxista hace un par de semanas vio como su propio nieto lo “engatusó” y aprovechándose se su confianza, usó dos de sus tarjetas de crédito e hizo compras por más de $3,000.

“Uno ya viejo no puede confiar casi en nadie. A mí me dejaron sin chelitos en mi cuenta y, endeudado es que ahora estoy, por culpa del que pensaba que era mi persona de confianza. De un fuetazo me sacó todo, porque sabía mis claves y toda mi información”, comentó el neoyorquino estafado. “Más vale ser precavido para evitar que se aprovechen más de uno”.

Autoridades neoyorquinas advierten que en ocasiones el abuso de lo que se conoce como explotacion financiera proviene de personas de confianza, amigos, cuidadores, familiares u otras personas, que a menudo pueden acceder a la información financiera de la víctima. Pero también hay otras modalidades.

“Para evitar la explotación financiera en la ciudad de Nueva York, las personas mayores deben tener cuidado con las llamadas o correos electrónicos no solicitados, nunca compartir información personal como el número de Seguro Social o el número de cuenta bancaria, y resistir la presión de actuar de inmediato”, señalan las autoridades.

“También es útil que una persona de confianza revise los estados financieros, controle los informes crediticios y utilice dispositivos y contraseñas seguros. Para la planificación legal y financiera, la ciudad de Nueva York ofrece recursos como consultas legales gratuitas y centros de empoderamiento financiero”, agregan.

Y tras advertir que los delitos financieros contra neoyorquinos de la tercera edad se han disparado en los últimos años y que se estima que la amplia mayoría de casos no se denuncian, esta semana la Asamblea estatal convocó a una audiencia para analizar específicamente los Servicios de Protección al Adulto y Explotación Financiera de Adultos Mayores, un programa que brinda el Estado para garantizar que las víctimas y todos los adultos vulnerables puedan recibir apoyo.

Durante la jornada, los legisladores de los Comités de Adultos mayores y personas vulnerables examinaron el papel de los servicios de protección en la detección e intervención de la explotación financiera, destacando que el programa (APS) es vital para actuar cuando neoyorquinos mayores de 18 años no pueden cuidar de sí mismos de forma segura y no cuentan con la ayuda de nadie más, a menudo debido a enfermedades mentales, auto abandono o explotación económica.

“La explotación financiera de adultos mayores en el estado de Nueva York es un problema grave y urgente. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) informó que, en 2024, los delitos contra neoyorquinos de 60 años o más resultaron en más de 6,200 denuncias y más de $257 millones de dólares en pérdidas financieras, lo que representa un aumento aproximado del 44% en las denuncias reportadas y del 27% en las pérdidas financieras en comparación con 2023″, aseguró la presidenta del Comité de adultos mayores de la Asamblea, Rebecca A. Seawright.

“Los tipos de explotación financiera cometidos contra adultos mayores pueden variar considerablemente, desde el abuso de confianza por parte de familiares hasta estafas generadas por inteligencia artificial por parte de desconocidos“, dijo la legisladora.

“Como resultado, los neoyorquinos mayores que sufren dicha explotación pueden verse despojados de los ahorros de toda su vida, enfrentar dificultades económicas y experimentar una grave angustia emocional”, agregó la asambleísta. “Y el programa de Servicios de Protección para Adultos (APS), administrado por la Oficina de Servicios para Niños y Familias de Nueva York, sirve como punto de contacto clave para las denuncias de explotación financiera”.

La política agregó que los centros locales de APS pueden proporcionar a los adultos mayores recursos y apoyo en caso de explotación financiera, incluyendo supervisión de seguridad, asesoramiento, conexión con otros proveedores de servicios y administración informal del dinero”.

Claire Salant, analista principal de Presupuesto y Políticas de la Oficina Independiente de Presupuesto (IBO) compartió también varias preocupaciones y aseguró que para que los servicios a favor de los adultos mayores víctima de estafas sirvan más, se requiere un mayor número de funcionarios, ya que las denuncias han crecido y no hay suficientes asesores de apoyo.

“Tras una ola de jubilaciones de personal experimentado en 2022, APS necesitaba abordar dos preguntas: ¿podría contratar nuevos trabajadores sociales y retenerlos? El análisis de la IBO reveló que, si bien el número de trabajadores sociales se ha recuperado, la HRA tiene dificultades para retener a los nuevos, y muchos de ellos se marchan en menos de un año. Actualmente, la tasa de vacantes para el puesto es del 12%, con un salario inferior al salario pre pandemia, ajustado a la inflación”, manifestó Salant, insistiendo en que urge buscar maneras para conservar a los asesores.

“Una reciente auditoría a APS encuestó a trabajadores sociales activos para recopilar información sobre los que, en su opinión, eran los obstáculos más importantes para contratar y retenerlos. Las razones más comunes citadas incluyeron preocupaciones por la seguridad personal, falta de apoyo de la gerencia, capacitación insuficiente y dificultades relacionadas con los viajes”, mencionó la analista. “En segundo lugar, la carga de trabajo ha aumentado debido a las derivaciones y también podría ser mayor debido a la rotación de personal nuevo. Cuando el personal se rota a este ritmo, hay funcionalmente menos personal cada año”.

Llamado a aumentar apoyo a adultos mayores víctima de explotación financiera. Foto Edwin Martínez. Crédito: Edwin Martinez | Impremedia

El Departamento de Adultos mayores de la Ciudad de Nueva York (NYC Aging) también hace un llamado a los neoyorquinos de la tercera edad a que estén muy atentos y advierte que están prestos a suministrar información de apoyo y ayuda para evitar que más personas caigan en manos de defraudadores.

“Los delincuentes pueden atacar a adultos mayores para robarles dinero o información personal mediante diversas estafas. Algunas estafas comunes incluyen la suplantación de identidad del gobierno (haciéndose pasar por el IRS o el Seguro Social), estafas con tarjetas de regalo, estafas de caridad y lotería, estafas del “nieto en problemas”, estafas de soporte técnico y otras estafas informáticas”, afirma esa agencia municipal. “Recuerde: nunca comparta su información personal ni financiera con desconocidos y proteja siempre su número de Seguro Social y su información de Medicare/Medicaid. En caso de duda, cuelgue”.

La agencia de la Ciudad recalcó además que la explotación financiera a adultos mayores es visto como un delito y una forma de maltrato contra el que la administración municipal lucha constantemente.

“NYC Aging colabora con programas comunitarios de Justicia para Personas Mayores en cada condado, que brindan servicios y apoyo”, advierten. “Los servicios pueden incluir, entre otros: consultas y asistencia para casos, intervención en crisis y planificación de seguridad, el Centro de Recursos para Víctimas de Delitos a Personas Mayores y el Centro de Recursos para Víctimas de Delitos a Personas Mayores (ECVRC) de NYC Aging ayuda a las personas mayores afectadas por delitos como estafas financieras, robos, hurtos, acoso y agresiones físicas”.

Datos

1.8 millones de adultos mayores de 60 años hay en NY

23% de ellos son latinos

Personas cercanas y estafadores, a través de llamadas suelen aprovercharse de los adultos mayores

1 de cada 44 casos de explotación financiera de personas mayores se denuncia a las autoridades

42 de cada 1,000 neoyorquinos mayores son víctimas de explotación financiera

6,200 denuncias de delitos contra adultos mayores de 60 años hubo en 2024, según el FBI

$257 millones de dólares en pérdidas financieras, representan esos delitos contra adultos mayores

44% aumentaron las denuncias

27% fue el incremento de las pérdidas financieras en comparación con 2023

Abuso de confianza por parte de familiares, estafas generadas por inteligencia artificial por parte de desconocidos, robo directo de tarjetas, son algunas de las formas más comunes de explotación financiera contra adultos mayores

1(844) 697-3505 es el teléfono de la línea de ayuda del Centro de Llamadas de Servicios Humanos de la Oficina de Servicios para Adultos al que puede llamar para pedir ayuda

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes (excepto festivos) de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.

Neoyorquinos mayores pueden llamar al (212) 244-6469 para conectarse con especialistas que los ayudan a conocer servicios de apoyo.

Recomendaciones para no caer en manos de defraudadores

Desconfíe de llamadas o correos electrónicos no solicitados.

No comparta información personal por teléfono ni correo electrónico con desconocidos

Estafadores suelen hacerse pasar por funcionarios del gobierno o familiares en apuros. No caiga en esa trampa

No tome decisiones rápidas, envíe dinero ni firme documentos bajo presión.

Nunca envíe efectivo, tarjetas de regalo ni transferencias de dinero a personas desconocidas que llaman o envían correos electrónicos.

Use software de seguridad, evite hacer clic en enlaces sospechosos y nunca descargue contenido desconocido

Use contraseñas diferentes para cada cuenta y active la autenticación de dos factores cuando sea posible.

Revise periódicamente sus balances de cuentas y tarjetas de crédito

No revele a extraños su número de Seguro Social, información de Medicare/Medicaid y números de cuenta.

También es útil que una persona de confianza revise sus estados financieros, si usted no los comprende bien.

Contáctese con asesores de entidades financieras o del Departamento de la Tercera edad para más consejos y apoyo

Este artículo fue publicado originalmente en LatidoBeat, una coalición de organizaciones locales líderes de noticias en español, unidas para difundir la rica diversidad de las voces latinas a lo largo de Estados Unidos. Actualmente incluye a La Opinión (Los Ángeles), El Diario (New York), La Raza (Chicago), La Prensa de Houston, La Prensa de Orlando, El Comercio de Colorado y La Noticia (Charlotte). Lee más noticias en LatidoBeat. Síguenos en Facebook, Linkedin e Instagram.