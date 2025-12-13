Hispano golpeó a empleados de hospital dejando a uno en coma: acusación en Nueva York

Eduard López, joven de 28 años, fue acusado de atacar a dos miembros del personal de seguridad de un hospital en Long Island (NY), dejando a uno de 62 años con soporte vital.

El incidente sucedió en Mercy Hospital en Rockville Centre la madrugada del 16 de octubre, cuando los empleados intentaban sujetar al paciente para que le administraran medicamentos. Ahora esta semana López, residente de Freeport, ha sido acusado formalmente de múltiples cargos de agresión, informó la fiscal de distrito del condado Nassau, Anne T. Donnelly, en un comunicado de prensa.

El miércoles López se declaró “no culpable” en una acusación formal dictada por un gran jurado, indicó Daily News. Según los investigadores, el joven presuntamente se alteró mientras recibía atención médica en el hospital. El personal médico intentó administrarle un sedante, momento en el que presuntamente los atacó, hiriendo gravemente a dos guardias de seguridad.

El guardia Gardy Coriolan, agente penitenciario retirado de la ciudad de Nueva York, fue brutalmente golpeado en la cabeza y el cuerpo. Luego sufrió un paro cardíaco mientras caminaba hacia la enfermería y se desplomó. Fue llevado a la unidad de cuidados intensivos del hospital, donde recibió tratamiento médico que le salvó la vida. Sin embargo, permanecía inconsciente y con soporte vital este semana, casi dos meses después del ataque. En una entrevista en octubre con ABC News su esposa Sonya Coriolan dijo que el querido padre y abuelo dedicó “toda su vida a la policía, a salvar vidas y a servir a la comunidad”.

López deberá comparecer ante el tribunal el 9 de enero. De ser declarado culpable podría enfrentar hasta siete años de prisión. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

“Irritado y reacio a aceptar la ayuda de profesionales médicos, este acusado presuntamente cargó violentamente, golpeó y pateó al personal de seguridad que intentaba sujetarlo para que le administraran medicamentos”, declaró la fiscal de distrito.

El mes pasado un hombre hispano de 45 años armado con cuchillo murió baleado en un confuso incidente en la sala de urgencias de un hospital del condado Orange en Nueva York. Esa misma semana también un joven entró armado al Hospital Mount Sinai en Manhattan (NYC) y poco más tarde murió en el mismo centro de salud tras ser baleado por la policía en una calle cercana.

En octubre Raquel Haughton fue arrestada por segunda vez en relación con la muerte de Cynthia Vann, paciente de 55 años golpeada en el Hospital Lincoln de El Bronx (NYC) el mes pasado. En 2024 Keber Martínez fue sentenciado tras declararse culpable de dispararle al paciente Rubén Pérez en la sala de emergencias del Jacobi Hospital en El Bronx (NYC), en una aparente guerra de pandillas.

Busque ayuda