Mets firman al dominicano Jorge Polanco por dos años y $40 millones de dólares

La gerencia de los Mets ha respondido a la necesidad de añadir profundidad y ofensiva en su infield con la firma de Jorge Polanco. El pelotero dominicano, conocido por su habilidad para batear a la zurda y su versatilidad defensiva, se unirá al equipo neoyorquino tras una excelente temporada en los Mariners.

la firma de Polanco por el equipo de Queens será por dos temporadas a cambio de $40 millones de dólares. Detalles que fueron revelados en un reporte de MLB.com y Spotrac.

Este movimiento de la gerencia de Queens refleja la confianza de los Mets en la capacidad de Polanco para ser un contribuyente inmediato y clave en la alineación.

Dominicano Jorge Polanco conectó cuadrangular clave para el triunfo de Mariners. Crédito: David J. Phillip | AP

La llegada de Polanco proporciona al manager de los Mets una pieza que puede desempeñarse eficazmente en la segunda base, campocorto e incluso en la inicial, ofreciendo flexibilidad en la conformación diaria del lineup.

A lo largo de su carrera, Polanco ha demostrado ser un bateador confiable, con la capacidad de conectar tanto por poder como por contacto. Su presencia ayudará a estabilizar la parte media de la alineación de los Mets, que busca recuperar su potencial ofensivo para la próxima temporada.

Esta firma representa un paso firme de los Mets para rearmar su roster tras algunas salidas importantes en esta temporada baja.

Sigue leyendo:

Los Mets se interesan en el cubano Luis Robert para reforzar el jardín central

Steve Cohen pide “paciencia” a los fans de los Mets tras la salida de Edwin Díaz y Pete Alonso

Venezolano Willson Contreras sería la opción que busca New York Mets para reemplazar a Pete Alonso

