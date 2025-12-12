Los Mets se interesan en el cubano Luis Robert para reforzar el jardín central

Tras la decepción de no asegurar a jugadores clave en la agencia libre como Pete Alonso y Edwin Díaz, los Mets han pivotado su estrategia hacia el mercado de canjes.

Y es que según un reciente reporte del New York Post la mirada de la directiva, encabezada por David Stearns, se ha fijado en Luis Robert Jr., un jugador que podría ser el gran nombre que aterrice en el Citi Field.

Luis Robert Jr. podría salir de los White Sox. Crédito: AP

El interés de los Mets en el cubano no es una sorpresa, pues Robert Jr. posee un perfil que se alinea perfectamente con las necesidades del equipo: un bateador de impacto con capacidad de 30 home runs y una defensa de Guante de Oro en el centro del campo.

Robert Jr.: el refuerzo soñado para el jardín central

Luis Robert Jr. es uno de los talentos más codiciados del béisbol actual. A pesar de estar bajo contrato con los White Sox, los rumores de una posible transferencia se han intensificado, y los Mets están posicionados como uno de los principales postores.

El jardinero cubano no solo aportaría un sólido rendimiento ofensivo, sino que su velocidad y cobertura en el jardín central revitalizarían la defensiva del equipo. Para concretar el movimiento, sin embargo, los Mets tendrían que desprenderse de un paquete significativo de prospectos de alto nivel.

La llegada de Robert Jr. no solo reforzaría una posición clave, sino que también enviaría un mensaje claro a la afición de que la gerencia está comprometida a construir un equipo contendiente de cara a la próxima temporada, a pesar de los tropiezos recientes en el mercado.

De concretarse el canje y el cubano de 28 años llegase a la Gran Manzana, los Mets lo tendrían bajo contrato por dos temporadas más y un salario de $20 millones de dólares por cada una de ellas.

