Mike Johnson da a conocer nuevo plan de salud, republicanos divididos buscan otras opciones

El Senado no llegó a avanzar en el asunto de la atención médica esta semana. Ahora le corresponde a la Cámara de Representantes demostrar lo que puede hacer.

Mike Johnson, presidente de la Cámara, presentó una opción republicana el viernes en la noche, un intento de últimos minutos, ya que su partido rechaza extender los subsidios fiscales mejorados para quienes contratan pólizas por medio de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare), que expira a finales de este 2025. Los mencionados subsidios ayudan a reducir el costo de la cobertura.

Johnson, republicano por el estado de Luisiana, se reunió a puertas cerradas por la mañana (como hizo días anteriores esta semana) para trabajar en la elaboración del paquete para su consideración, mientras la Cámara enfoca sus últimos días de su trabajo de 2025 en la atención médica.

“Los republicanos de la Cámara de Representantes están abordando los verdaderos factores que impulsan los costos de la atención médica para brindar una atención asequible“, dijo Johnson en un comunicado anunciando el paquete. Agrego que se votaría la semana que viene, informo AP News.

No obstante, más tarde el viernes, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, declaró lo siguiente: “Los republicanos de la Cámara han presentado una legislación tóxica que carece por completo de seriedad, perjudica a los contribuyentes estadounidenses que trabajan duro y no está diseñada para obtener apoyo bipartidista. Si el proyecto de ley llega al pleno de la Cámara, me opondré firmemente”.

En este sentido, el tiempo se va agotando a medida que pasan los días para que el Congreso actúe. Los demócratas orquestaron el cierre federal más largo de la historia de Estados Unidos este otoño en un intento fallido de obligar a los republicanos a negociar sobre la atención médica. No obstante, luego de votos prometedores, el Senado no logró avanzar ni el plan republicano de atención médica ni el proyecto de ley presentado por los demócratas para ampliar los créditos fiscales por tres años.

Ahora, a pocos días de que termine el trabajo, el Congreso está a punto de concluir su trabajo sin que se vea una solución de consenso.

Propuesta de los republicanos

El Partido Republicano de la Cámara de Representantes brindaron un paquete de más de 100 páginas que se enfoca en propuestas largamente buscadas por ellos para mejorar el acceso a los planes de seguro de salud patrocinados por los empleadores y tomar medidas enérgicas contra los llamados administradores de beneficios farmacéuticos.

Los republicanos ofrecen extender el acceso a los llamados planes de salud asociativos, lo que permitiría que más pequeñas compañías y trabajadores autónomos se unan y compren cobertura de salud.

Los defensores aseguran que estos planes incrementar la influencia de las empresas para negociar una tarifa más baja. Pero, los críticos aseveran que ofrecen una cobertura inferior a la exigida por la Ley de Atención Médica Asequible.

La propuesta republicana exigiría además algunos datos más de los administradores de beneficios farmacéuticos (PBM) inflando sus ganancias y han dificultado la supervivencia de los farmacéuticos independientes.

Aparte, el plan republicano incluye la mención de reducciones en los costos compartidos para algunas personas de bajos recursos económicos que dependen del Obamacare, pero estas no entrarán en vigencia hasta enero de 2027.

El paquete emergente de los republicanos de la Cámara de Representantes no incluye una extensión del crédito fiscal mejorado para millones de estadounidenses que obtienen cobertura de seguro por medio de la Ley del Cuidado de Salud Asequible, que fue implementado en la pandemia de la covid-19, este subsidio mejorado termina el 31 de diciembre, lo que deja a la mayoría de las familias en el programa con más del doble de sus primas de desembolso personal actuales, y en otros casos, mucho más.

